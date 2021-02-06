Лютые морозы затянутся надолго: появились новые карты погоды

Погода в Украине принесет затяжные сильные морозы. Ночью температура в некоторых регионах будет снижаться почти до -20 градусов, а днем около -10. Такая ситуация будет почти до середины месяца, считают синоптики.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, холоднее всего будет на Севере и Востоке. На Западе - показатели термометров выше, но все же будет холодно. Теплее всего традиционно - на Юге страны.

Кроме того, следующая неделя будет богата осадками. Начнется она со снегопадов, а к концу недели - температура повысится, и к снегу добавятся дожди.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине на 10 дней (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса "Акувезер" также прогнозируют затяжной холодный период. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные на 10 дней для Киева.

Погода в Киеве на 10 дней (фото: accuweather.com)

"Метеопрог" также обещает долгие морозы. По их данным, температура будет снижаться до -11... -13 градусов 7-11 февраля.

Погода в Киеве на 10 дней (фото: accuweather.com)

Ранее синоптик Вазира Мартазинова рассказала, что будет с климатической ситуацией в стране в ближайшие пять лет.

Кроме того, астрофизики назвали даты магнитных бурь в феврале - они будут затяжными.