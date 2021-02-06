Люті морози затягнуться надовго: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні принесе затяжні сильні морози. Вночі температура в деяких регіонах буде знижуватися майже до -20 градусів, а вдень близько -10. Така ситуація буде майже до середини місяця, вважають синоптики.

Так, згідно з даними ресурсу Gismeteo, найхолодніше буде на Півночі та Сході. На Заході - показники термометрів вище, але все ж буде холодно. Найтепліше традиційно - на Півдні країни.

Крім того, наступний тиждень буде багатий опадами. Розпочнеться він зі снігопадів, а до кінця тижня температура підвищиться, і до снігу додадуться дощі.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні на 10 днів (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу "Акувезер" також прогнозують затяжний холодний період. Принаймні, про це свідчать дані на 10 днів для Києва.

Погода у Києві на 10 днів (фото: accuweather.com)

"Метеопрог" також обіцяє довгі морози. За їхнім даними, температура буде знижуватися до -11... -13 градусів 7-11 лютого.

Погода у Києві на 10 днів (фото: accuweather.com)

Раніше синоптик Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматичною ситуацією в країні в найближчі п'ять років.

Крім того, астрофізики назвали дати магнітних бур у лютому - вони будуть затяжними.