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Католическая пасха: главные запреты и традиции великого праздника

Автор: Lite

В воскресенье, 4 апреля, Пасху празднует католическая церковь. В этот день отмечается самый главный и светлый христианский праздник – Воскресение Христово. Несмотря на то, что праздник имеет общую главную цель для всех христиан, в зависимости от конфессии традиции и запреты разнятся.

Какие запреты существуют на Пасху в католической церкви, а также какие важные традиции связаны со светлым праздником Воскресения Христова – читайте в материале Lite.

Как празднует Пасху католическая церковь

Церковные торжества по случаю Пасхи у католиков начинаются в Великую субботу – в храмах благословляют огонь и воду и проводят Пасхальное богослужение. После окончания начинается крестный ход с молитвами и песнями.

Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча-факел, благодатный огонь которой является символом божественного света.

Традиции католической Пасхи

По католической традиции, утром на Пасху взрослые прячут дома крашеные яйца, а дети должны найти их. Считается, что их приносит пасхальный кролик, хотя у христиан такого персонажа нет.

На Пасху у католиков также принято навещать родственников и собираться за праздничным столом. Вместо куличей на них может быть любая сладкая выпечка или торт. Приготовление пасхального стола стараются закончить в Великий четверг, чтобы ничто не отвлекало от служб (на практике, конечно же, это редко соблюдается).

Также на Пасху католики по традиции дарят подарки родным и крестным; дети и молодежь ходят по домам с праздничными песнями и поздравлениями.

Что нельзя делать на Пасху

В католической церкви также ряд запретов и суеверий:

  • В день самой Пасхи уборка под запретом.
  • Скучать и сидеть дома на Пасху – это считается плохой приметой.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом – грех.
  • Ни выпечку, ни яйца католики в церкви не освящают.
  • Нельзя ссориться и пользоваться нецензурной лексикой.

Напомним, что ранее священник ПЦУ рассказал, в какую дату должны праздновать Пасху православные и католики.

Читайте также, почему католическая Пасха в этом году на месяц раньше.

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