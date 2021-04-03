Католицька пасха: головні заборони і традиції великого свята

Як святкує Великдень католицька церква

Церковні урочистості з нагоди Великодня у католиків починаються у Велику суботу – в храмах благословляють вогонь і воду і проводять Пасхальне богослужіння. Після закінчення починається хресний хід з молитвами і піснями.

Перед початком Навечір'я Пасхи запалюється Пасхал – особлива свічка-факел, благодатний вогонь якої є символом божественного світла.

Традиції католицької Пасхи

За католицькою традицією, вранці на Великдень дорослі ховають вдома фарбовані яйця, а діти повинні їх знайти. Вважається, що їх приносить великодній кролик, хоча у християн такого персонажа немає.

На Великдень у католиків також заведено відвідувати родичів і збиратися за святковим столом. Замість пасок на них може бути будь-яка солодка випічка або торт. Приготування пасхального столу намагаються закінчити у Великий четвер, щоб ніщо не відволікало від служб (на практиці, звичайно ж, цього рідко дотримуються).

Також на Великдень католики за традицією дарують подарунки рідним і хрещеним; діти й молодь ходять по домівках зі святковими піснями та привітаннями.

Що не можна робити на Великдень

В католицькій церкві також ряд заборон і забобонів: