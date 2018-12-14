Киев днем и ночью: 5 сезон 57 серия

В пятницу, 14 декабря в эфире Нового канала покажут 57 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 57 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Это сейчас Алина из сериалити Нового канала Киев днем и ночью замужняя женщина, которая страстно влюблена в своего мужа Назара. А еще полгода назад она, как настоящая дрессировщица, вертела ребятами, как хотела.

Давно сохнете по парню, а он не обращает на вас внимания? Алина знает, как приручить даже самых диких молодых людей.

"Привлечь к себе внимание парня, который нравится, несложно, – считает Алина. – Необходимо лишь знать несколько хитростей, и я вас научу".

Алена из сериала Киев днем и ночью

1. Флирт

Не нужно подмигивать, громко смеяться и делать какие-то странные вещи, чтобы обратить на себя внимание. Этот этап эволюции соблазнения уже давно прошел Достаточно улыбнуться, сказать что-то меткое и пойти по своим делам. Мужчинам нравится загадочность и скромность.

2. Внешний вид

Яркий мейк, каблуки и пестрая одежда уместны лишь в определенных случаях. Например, в ночном клубе. А вот ухоженные девушки нравятся всем. С чистыми волосами, аккуратным маникюром и со вкусом одетые. Мужчины ценят аккуратность.

3. Похожие интересы

Если он вам нравится, скорее всего, вы знаете о его увлечениях. Поэтому предлагаю небольшую хитрость – почитайте о его хобби, и в разговоре с парнем поддержите эту тему. Так вы точно его заинтересуете.

Кадр из сериала Киев днем и ночью

4. Будьте мудрой!

Часто говорят, что женщины любят ушами. Открою вам тайну: мужчины тоже! В разговоре (например, о тех же увлечениях) отмечайте, какой он умный и знающий. Здесь главное не переборщить, чтобы тонкий комплимент не превратился в грубую лесть.

5. И, главное, любите себя

Не зря говорят: пока сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Парням нравятся уверенные в себе девушки, которые знают себе цену. Не нужно включать "пафосную телочку", но и бегать за объектом своей симпатии ни в коем случае нельзя. Любите себя – и весь мир твас полюбит!

Любите себя и сериалити Киев днем и ночью! Кстати, новые эпизоды ждут вас в среду в 1:50, в четверг и пятницу в 1:00 и в субботу в 00:30 на Новом канале

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.