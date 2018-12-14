Київ вдень і вночі: 5 сезон 57 серія

У п'ятницю, 14 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 57 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 57 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Це зараз Аліна з серіаліті Нового каналу Київ вдень і вночі заміжня жінка, яка пристрасно закохана в свого чоловіка Назара. А ще півроку тому вона, як справжня дресирувальниця, вертіла хлопцями, як хотіла.

Давно сохнете за хлопцеві, а він не звертає на вас уваги? Аліна знає, як приборкати навіть самих диких молодих людей.

"Привернути до себе увагу хлопця, який подобається, нескладно, – вважає Аліна. – Необхідно лише знати декілька хитрощів, і я вас навчу".

Алена із серіалу Київ вдень і вночі

1. Флірт

Не потрібно підморгувати, голосно сміятися і робити якісь дивні речі, щоб звернути на себе увагу. Цей етап еволюції спокушання вже давно пройшов Досить посміхнутися, сказати щось влучне і піти по своїх справах. Чоловікам подобається загадковість і скромність.

2. Зовнішній вигляд

Яскравий мейк, підбори і строката одяг доречні лише в певних випадках. Наприклад, у нічному клубі. А ось доглянуті дівчата подобаються всім. З чистим волоссям, акуратним манікюром і зі смаком одягнені. Чоловіки цінують акуратність.

3. Схожі інтереси

Якщо він вам подобається, швидше за все, ви знаєте про його захоплення. Тому пропоную невелику хитрість – почитайте про його хобі, і в розмові з хлопцем підтримайте цю тему. Так ви точно його зацікавите.

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

4. Будьте мудрою!

Часто кажуть, що жінки люблять вухами. Відкрию вам таємницю: чоловіки теж! У розмові (наприклад, про ті ж захоплення) відзначайте, який він розумний і знаючий. Тут головне не переборщити, щоб тонкий комплімент не перетворився в грубу лестощі.

5. І, головне, любите себе

Не дарма кажуть: поки сам себе не полюбиш, ніхто тебе не полюбить. Хлопцям подобаються впевнені в собі дівчата, які знають собі ціну. Не потрібно включати "пафосну теличку", але і бігати за об'єктом своєї симпатії ні в якому разі не можна. Любіть себе – і весь світ твас полюбить!

Любіть себе і серіаліті Київ вдень і вночі! До речі, нові епізоди чекають на вас в середу в 1:50, у четвер і п'ятницю в 1:00 та у суботу о 00:30 на Новому каналі

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.