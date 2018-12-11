Київ вдень і вночі: 5 сезон 54 серія

У вівторок, 11 грудня в ефірі Нового каналу покажуть 54 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 54 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Однією з київських шкіл неабияк пощастило. Адже там протягом майже двох тижнів працював фізруком учасник проекту Топ-модель по-українськи і герой серіаліті Київ вдень і вночі Макс Сосновський! І поки школярки пускали слюні на Фізрука, Фізрук пускав слину на директора школи.

"Коли я потрапив на Топ-модель по-українськи, то пообіцяв собі, що більше ніколи не повернуся в цю жахливу невдячну структуру – школу, – розповів Сосновський Новому каналу. – Але доля сама мене туди привела! Діло було так. Ми з моєю подругою Настею пішла на кастинг моделей, і фотограф запропонував мені зйомку для одного календаря в образі фізрука. Звичайно, я погодився. Фотосесія проходила в школі. Там я познайомився з директрисою – Анастасією Геннадіївною, яка пробудила в мені такі бурхливі фантазії, що я вирішив затриматися в спортзалі трохи довше".

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

Всю свою недовгу роботу в школі Сосновський намагався підкорити директрису. Для цього він навіть зняв на відео, як її чоловік, теж вчитель, підкочує до Насті. У вирішальний момент Макс показав відео Анастасії Геннадіївні. І та, щоб помститися невірному чоловіку, запросила Фізрука до себе додому.

"Коли я вчився в школі, то сексуальні фантазії про вчителів обходили мене стороною, – каже Макс. – Просто нас в Могилеві-Подільському вчили жінки за 40, а тут... Секс з Анастасією Геннадіївною був прекрасним! І що, що вона мене використовувала, щоб помститися чоловікові? Заради бога! Головне, що нам було добре".

Хитрий план директриси спрацював – чоловік побачив її в ліжку з Фізруком, заревновал і плюнув на зради. А Максу зі школи довелося звільнитися.

Дивіться нові випуски серіаліті «Київ вдень і вночі» з середи по суботу о 1:30 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.