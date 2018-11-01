Кадр из сериала Киев днем и ночью

Киев днем и ночью: 5 сезон 32 серия можно смотреть онлайн на Lite РБК-Україна

В четверг, 1 ноября в эфире Нового канала покажут 32 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 32 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Кудрявый, творческий, сумасшедший. Зрители точно скучали по этому герою Киев днем и ночью. И он вернулся! Озолин поссорился с Ксюшей (ребята съехали из пентхауса и снимают отдельное жилье) и решил устроить себе отдых от семейной жизни.

"У нас с Ксюхой обычные семейные трудности, – рассказал Озолин Новому каналу. – Честно говоря, я устал жить по всем ее правилам. Туда не ходи, этого не делай, поздно домой не возвращайся, как ты себя ведешь, у тебя же ребенок! Уф! Мы не разошлись, просто договорились, что немного отдохнем от рутины. По отдельности".

Кадр из сериала Киев днем и ночью

Альбина и Паша встретили Озолина в... обезьяннике. И отвели в квартиру на Днепровской набережной. Саша разведал обстановку, улучил момент и попросил у старосты пентхауса Альбины немного у них пожить.

"Конечно, я останусь не просто так, – заявил Саша. – Я помогу ребятам! Во-первых, исправлю испорченное граффити на стене в холле. Во-вторых, улучшу тут энергетику. А то все ссорятся, такой накал страстей!".

Кадр из сериала Киев днем и ночью

Саша уже успел оценить новеньких жильцов квартиры. Настю, к примеру, назвал "мини-копией Ксюхи".

Смотрите новые эпизоды сериалити со вторника по пятницу в 23:40 на Новом канале!

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.