Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

Київ вдень і вночі: 5 сезон 32 серія можна дивитись онлайн на Lite РБК-Україна

У четвер, 1 листопада в ефірі Нового каналу покажуть 32 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 32 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Кучерявий, творчий, божевільний. Глядачі точно нудьгували по цьому герою Київ вдень і вночі. І він повернувся! Озолін посварився з Ксюшею (хлопці з'їхали з пентхауса і знімають окреме житло) і вирішив влаштувати собі відпочинок від сімейного життя.

"У нас з Ксюхою звичайні сімейні труднощі, – розповів Озолін Новому каналу. – Чесно кажучи, я втомився жити за всіма її правилами. Туди не ходи, цього не роби, пізно додому не повертайся, як ти себе ведеш, у тебе ж дитина! Уф! Ми не розійшлися, просто домовилися, що трохи відпочинемо від рутини. Окремо".

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

Альбіна і Паша зустріли Озоліна... мавпятнику. І відвели в квартиру на Дніпровській набережній. Саша розвідав обстановку, знайшов момент і попросив у старости пентхауса Альбіни трохи у них пожити.

"Звичайно, я залишуся не просто так, – заявив Сашко. – Я допоможу хлопцям! По-перше, виправлю зіпсоване графіті на стіні в холі. По-друге, покращу тут енергетику. А то всі сваряться, такий накал пристрастей!".

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

Сашко вже встиг оцінити новеньких мешканців квартири. Настю, наприклад, назвав "міні-копією Ксюхи".

Дивіться нові епізоди серіаліті з вівторка по п'ятницю о 23:40 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.