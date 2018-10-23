Киев днем и ночью: 5 сезон 26 серия смотреть онлайн

Во вторник, 23 октября в эфире Нового канала покажут 26 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 26 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Насте – 18 лет. Она мечтает об идеальном парне, с которым могла бы лишиться невинности. Но с мужчинами девушке не везет. Сначала она чуть не решилась на секс с 40-летним, а теперь всерьез настроилась на интим с подозрительным Захаром.

"Я решила, что именно с ним и стану женщиной! – заявила малышка Настя. – Я даже вышила ему салфетку "Моему первому мужчине". А что? Он подарит мне новый статус взрослой женщины, а я ему – вещь, сделанную собственными руками!"

Кадр из сериала Киев днем и ночью

И пока Настя слепо влюблялась в Захара, ее друг – Макс Сосновский – подозревал неладное. Физруку сразу же не понравился бойфренд Насти. Но что именно его смущает, Макс объяснить не мог. Да и не смог бы! Потому что ТАКОЕ не пришло бы в голову даже Физруку.

"Я пришла к Захару в гости, ну, для этого самого, – рассказывает Настя. – Мы остались вдвоем. И он повел меня в комнату, которая раньше была закрыта. А еще спросил, люблю ли я играть. Ну, конечно, люблю – с дедушкой в шахматы. Но Захар имел в виду совсем другое!"

Кадр из сериала Киев днем и ночью

Парень привел Настю в комнату, увешанную плетками, цепями и прочими садомазо-атрибутами. А потом предстал перед девушкой в одних кожаных трусах. Сказать, что Настя была в шоке – ничего не сказать.

"Я знаю поговорку: бьет – значит любит, но это явный перебор! – ужаснулась девушка. – Куда делся Захар, который любит котов и собак? Я уже не хочу становиться с ним женщиной! Боль он любит?.. Значит, я его сейчас так привяжу, как в селе дедушка поросенка привязывал. Сейчас он у меня получит!"

Кадр из сериала Киев днем и ночью

К счастью, Настя оказалась боевой девушкой. Не зря же выросла в селе. Так что она не дала себя в обиду. И пока ей на помощь мчался обеспокоенный Физрук, сама обезвредила садомазохиста.

Смотрите новые эпизоды сериалити Киев днем и ночью со вторника по пятницу в 23:59! Будет интересно!

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.