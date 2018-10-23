Київ вдень і вночі: 5 сезон 26 серія дивитися онлайн

У вівторок, 23 жовтня в ефірі Нового каналу покажуть 26 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 26 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Насті – 18 років. Вона мріє про ідеального хлопця, з яким могла б позбутися невинності. Але з чоловіками дівчині не щастить. Спочатку вона трохи не зважилася на секс з 40-річним, а тепер серйозно налаштувалася на інтим з підозрілим Захаром.

"Я вирішила, що саме з ним і стану жінкою! – заявила дівчинка Настя. – Я навіть вишила йому серветку "Моєму першому чоловікові". А що? Він подарує мені новий статус дорослої жінки, а я йому – річ, зроблену власними руками!"

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

І поки Настя сліпо закохувалася в Захара, її друг – Макс Сосновський – підозрював недобре. Физруку відразу ж не сподобався бойфренд Насті. Але що саме його бентежить, Макс пояснити не міг. Та й не зміг би! Бо ТАКЕ не прийшло б в голову навіть Физруку.

"Я прийшла до Захару в гості, ну, для цього самого, – розповідає Настя. – Ми залишилися удвох. І він повів мене в кімнату, яка раніше була закрита. А ще запитав, чи люблю я грати. Ну, звичайно, люблю – з дідусем в шахи. Але Захар мав на увазі зовсім інше!"

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

Хлопець привів Настю в кімнату, обвішану батогами, ланцюгами та іншими садомазо-атрибутами. А потім постав перед дівчиною в одних шкіряних трусах. Сказати, що Настя була в шоці – нічого не сказати.

"Я знаю приказку: б'є – значить любить, але це явний перебір! – жахнулася дівчина. – Куди подівся Захар, який любить котів і собак? Я вже не хочу ставати з ним жінкою! Біль він любить?.. Значить, я його зараз так прив'яжу, як у селі дідусь порося прив'язував. Зараз він у мене отримає!"

Кадр із серіалу Київ вдень і вночі

На щастя, Настя виявилася бойовою дівчиною. Не дарма ж виросла в селі. Так що вона не дала себе в образу. І поки їй на допомогу мчав стурбований Фізрук, сама знешкодила садомазохиста.

Дивіться нові епізоди серіаліті Київ вдень і вночі з вівторка по п'ятницю о 23:59! Буде цікаво!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.