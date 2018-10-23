ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Київ вдень і вночі: 5 сезон 26 серія дивитися онлайн

Lite » Серіали 23.10.2018 - 17:56

У вівторок, 23 жовтня в ефірі Нового каналу покажуть 26 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 26 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Насті – 18 років. Вона мріє про ідеального хлопця, з яким могла б позбутися невинності. Але з чоловіками дівчині не щастить. Спочатку вона трохи не зважилася на секс з 40-річним, а тепер серйозно налаштувалася на інтим з підозрілим Захаром.

"Я вирішила, що саме з ним і стану жінкою! – заявила дівчинка Настя. – Я навіть вишила йому серветку "Моєму першому чоловікові". А що? Він подарує мені новий статус дорослої жінки, а я йому – річ, зроблену власними руками!"

Київ вдень і вночі: 5 сезон 25 серія дивитися онлайнКадр із серіалу Київ вдень і вночі

І поки Настя сліпо закохувалася в Захара, її друг – Макс Сосновський – підозрював недобре. Физруку відразу ж не сподобався бойфренд Насті. Але що саме його бентежить, Макс пояснити не міг. Та й не зміг би! Бо ТАКЕ не прийшло б в голову навіть Физруку.

"Я прийшла до Захару в гості, ну, для цього самого, – розповідає Настя. – Ми залишилися удвох. І він повів мене в кімнату, яка раніше була закрита. А ще запитав, чи люблю я грати. Ну, звичайно, люблю – з дідусем в шахи. Але Захар мав на увазі зовсім інше!"

Київ вдень і вночі: 5 сезон 25 серія дивитися онлайнКадр із серіалу Київ вдень і вночі

Хлопець привів Настю в кімнату, обвішану батогами, ланцюгами та іншими садомазо-атрибутами. А потім постав перед дівчиною в одних шкіряних трусах. Сказати, що Настя була в шоці – нічого не сказати.

"Я знаю приказку: б'є – значить любить, але це явний перебір! – жахнулася дівчина. – Куди подівся Захар, який любить котів і собак? Я вже не хочу ставати з ним жінкою! Біль він любить?.. Значить, я його зараз так прив'яжу, як у селі дідусь порося прив'язував. Зараз він у мене отримає!"

Київ вдень і вночі: 5 сезон 25 серія дивитися онлайнКадр із серіалу Київ вдень і вночі

На щастя, Настя виявилася бойовою дівчиною. Не дарма ж виросла в селі. Так що вона не дала себе в образу. І поки їй на допомогу мчав стурбований Фізрук, сама знешкодила садомазохиста.

Дивіться нові епізоди серіаліті Київ вдень і вночі з вівторка по п'ятницю о 23:59! Буде цікаво!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.


Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся