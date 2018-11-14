Как выглядит самый длинный морской мост в мире: невероятное видео

Видео: РБК-Украина

В Китае открыли самый длинный морской мост в мире, протяженность которого составляет 55 км, а весит он 400 тыс. тонн (такого количества стали достаточно для строительства 60 Эйфелевых башен).

Мост соединяет три крупных китайских города: Макао, Чжухай и Гонконг. Проложили его над водой и под землей - для этого было создано три искусственных острова и тоннель под Южно-Китайским морем.

Как сообщает агентство "Синьхуа", движение по мосту позволяет сократить время поездки с трех часов до 30 минут.

Самый длинный морской мост (фото: twitter.com/best_fact)

Строительство моста, на который ушло около $16 млрд, велось с 2009 года. При этом учитывались экологические требования, чтобы не навредить морской фауне региона. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов.

Предполагается, что мост позволит развить прилегающие районы провинции Гуандун, а Гонконгу даст возможность шире сотрудничать с материком.

Самый длинный морской мост (фото: twitter.com/best_fact)

По словам строителей, мост может выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов и должен прослужить минимум 120 лет.

Самый длинный морской мост (фото: twitter.com/best_fact)

Ранее мы писали, что в национальном парке Китая открыли самый длинный в мире мост из стекла.