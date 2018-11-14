ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Як виглядає найдовший морський міст в світі: неймовірне відео

Lite » Подорожі 14.11.2018 - 07:35

Відео: РБК-Україна

У Китаї відкрили найдовший морський міст у світі, протяжність якого становить 55 км, а важить він 400 тис. тонн (такої кількості металу досить для будівництва 60 Ейфелевих веж).

Міст з'єднує три великих китайських міста: Макао, Чжухай і Гонконг. Проклали його над водою і під землею - для цього було створено три штучних острова і тунель під Південно-Китайським морем.

Як повідомляє агентство "Сіньхуа", рух по мосту дозволяє скоротити час поїздки з трьох годин до 30 хвилин.

Як виглядає найдовший морський міст в світі: неймовірне відео

Найдовший морський міст (фото: twitter.com/best_fact)

Будівництво мосту, на який пішло близько $16 млрд, велося з 2009 року. При цьому враховувались екологічні вимоги, щоб не нашкодити морській фауні регіону. Тунель і ділянки з вантовыми мостами були споруджені для того, аби забезпечити прохід великотоннажних морських суден.

Передбачається, що міст дозволить розвинути прилеглі райони провінції Гуандун, а Гонконгу дасть можливість ширше співпрацювати з материком.

Як виглядає найдовший морський міст в світі: неймовірне відео

Найдовший морський міст (фото: twitter.com/best_fact)

За словами будівельників, міст може витримати землетрус магнітудою 8 балів і повинен прослужити мінімум 120 років.

Як виглядає найдовший морський міст в світі: неймовірне відео

Найдовший морський міст (фото: twitter.com/best_fact)

Раніше ми писали, що в національному парку Китаю відкрили найдовший у світі міст зі скла.

Новини України КитаймостГонконг
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся