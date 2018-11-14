Як виглядає найдовший морський міст в світі: неймовірне відео

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У Китаї відкрили найдовший морський міст у світі, протяжність якого становить 55 км, а важить він 400 тис. тонн (такої кількості металу досить для будівництва 60 Ейфелевих веж).

Міст з'єднує три великих китайських міста: Макао, Чжухай і Гонконг. Проклали його над водою і під землею - для цього було створено три штучних острова і тунель під Південно-Китайським морем.

Як повідомляє агентство "Сіньхуа", рух по мосту дозволяє скоротити час поїздки з трьох годин до 30 хвилин.

Найдовший морський міст (фото: twitter.com/best_fact)

Будівництво мосту, на який пішло близько $16 млрд, велося з 2009 року. При цьому враховувались екологічні вимоги, щоб не нашкодити морській фауні регіону. Тунель і ділянки з вантовыми мостами були споруджені для того, аби забезпечити прохід великотоннажних морських суден.

Передбачається, що міст дозволить розвинути прилеглі райони провінції Гуандун, а Гонконгу дасть можливість ширше співпрацювати з материком.

Найдовший морський міст (фото: twitter.com/best_fact)

За словами будівельників, міст може витримати землетрус магнітудою 8 балів і повинен прослужити мінімум 120 років.

Найдовший морський міст (фото: twitter.com/best_fact)

Раніше ми писали, що в національному парку Китаю відкрили найдовший у світі міст зі скла.