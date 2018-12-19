Уютная Лапландия и карибская экзотика: куда едут украинцы на праздники

Фото: Новогодний отдых украинцев за рубежом (коллаж РБК-Украина)

Украинцы на зимние праздники едут в Египет, Шри-Ланку и за Полярный круг, а вот горнолыжные курорты западной Европы - менее популярны, поэтому недешевы

Как и в прошлом году, украинцы в конце 2018-го продолжают активно путешествовать. В частности, для зимнего отдыха покупают туры в теплые страны и в уютную зимнюю Скандинавию. Особой популярностью, как и раньше, из теплых стран пользуется Египет, а из холодных – Финляндия.

Куда поехать на Новый год – в зиму или в лето? Куда чаще всего едут украинцы во время зимних отпусков? Что самое интересное в отдыхе в западной Европе или на морских курортах?

Ответы на эти и другие вопросы – в материале RBC-Lite.

"Традиционный" Египет и предновогодняя Вена

Директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель в комментарии для RBC-Lite напоминает: в этом году, как и раньше, большой популярностью у украинцев пользуются туры в теплые края на зиму и, в частности, на Новый год.

"Вся чартерная квота на Таиланд, Шри-Ланку и ГОА у нас была продана практически полностью еще в середине сентября. Также традиционно высоким спросом пользуется Египет", - говорит он.

Можно сказать, что Египет давно стал любимым местом для отдыха украинцев на период, пока в Киеве сохраняется холодная погода и идет снег. Вторая половина 2018-го года исключением не стала: радикальных изменений во вкусах и туристических предпочтениях украинцев этой зимой не произошло.

По словам Максима Циркеля, в 2018-м отмечается небольшое снижение цен на это направление, если сравнивать с прошлым годом.

Фото: Украинцы зимой часто едут в теплые страны (pixabay.com)

"Новогодняя Европа продается хорошо, но места еще есть. Например, еще 30 ноября можно было купить билеты на самолет в Вену стоимостью от 2 900 гривен в обе стороны именно на Новый Год. Но надо помнить, что билеты дорожают с каждым днем. На дни, приходящиеся на новогодние праздники они, как правило, дороже", - говорит он.

Сейчас места в гостиницах Европы на Новый год найти уже сложно. Тем более - бюджетные номера эконом-класса.

"К сожалению, все туры были проданы еще в начале ноября. Сейчас еще разве что можно найти только какие-то билеты. А вот проживание уже найти крайне трудно. Большинство мест заняты", - констатирует Максим Циркель.

Роскошный Новый год в Эмиратах и тепла Шри-Ланка

Традиционный зимний отдых – это поездка на горнолыжные курорты. Например, на курорты во Франции, Италии, Швейцарии, сообщает в комментарии для RBC-Lite директор турагентства "Tour planet" Гульнара Мамедова.

"Но нельзя сказать, что горнолыжные Франция или Швейцария – это популярные среди украинцев направления. Ими наши туристы интересуются не так часто. Это довольно дорогой отдых. Чаще украинцы едут на наши отечественные горнолыжные курорты. Также - в Австрию или Болгарию", - рассказывает она.

Фото: Горнолыжная Франция - хороший вариант для отдыха зимой (pixabay.com)

Гульнара Мамедова подтверждает мнение Максима Циркеля: в этом сезоне у украинцев традиционно пользуются спросом теплые страны.

"Это, прежде всего, Египет, Таиланд, Шри-Ланка. Нередко также запрашивают и туры в Китай. Карибская экзотика также по-прежнему интересна нашим туристам. Это страны, где сейчас тепло, куда украинцы едут из зимы в лето. Например, Доминикана. Все-таки наши люди устают от зимы, от длительных холодов. В желании погреться на солнышке они выбирают именно такие страны", - добавляет она.

А вот тем, кто хочет насладиться зимней природой и покататься на лыжах, можно не спешить: в Австрии есть места, где снег лежит вплоть до июня, и там можно спокойно кататься на лыжах.

"Также в Эмиратах есть торговые центры, которые даже в теплую погоду предлагают услуги по катанию на лыжах. Для этого там есть специально оборудованные снежные горки, даже когда за окном – плюс 20 градусов. В целом 18-22 градуса – средняя температура для такого времени года в ОАЭ. В какие-то дни температура может подняться до 24-х. В декабре-январе туда, конечно, можно поехать и погулять в легкой одежде и чувствовать себя комфортно, но вряд ли можно купаться и загорать", - рассказывает директор турагентства "Tour planet".

Фото: "Украинских туристов в турах на новогодние праздники интересует карибская экзотика" - Гульнара Мамедова (pixabay.com)

Она напоминает: Эмираты находятся в пустыне, поэтому в этом месте постоянно бывают ветра. Вечером может быть прохладно, и даже днем в декабре-январе нет такой температуры воздухп, чтобы можно было провести несколько часов на пляже.

"Поэтому туда зимой едут не для пляжного отдыха, а, скажем, чтобы ярко отпраздновать Новый год. Для этого бронируют красивые роскошные отели. Там есть закрытые бассейны, спа-процедуры и все необходимые услуги для гостей. Там создают максимально комфортные условия, не смотря на температуру воздуха. Тур для встречи Нового года в роскошном отеле может стоить около 5 тысяч долларов. Принимая во внимание, что именно на Новый год цены традиционно растут. Если же брать отель средней стоимости или эконом класса, это будет стоить около двух тысяч долларов", - замечает Гульнара Мамедова.

Фото: В ОАЭ зимой не позагораешь, но встретить Новый год можно просто роскошно! (pixabay.com)

В декабре-январе очень тепло на Шри-Ланке. Там в этот период года могут идти дожди, но температура воздуха все же часто достигает +30 градусов.

"Туда в это время украинцы активно ездят и могут спокойно загорать. Неделя такого отдыха может стоить примерно две тысячи долларов в четырехзвездочном отеле. В эту стоимость входит и перелет, и проживание, и питание", - добавляет она.

Лапландия: уютный зимний отдых с детьми

Северные страны - еще одно популярное среди украинцев направление. Хотя более дорогое, чем туры в Египет. Например, если по горячей путевке в отель на берегу Красного моря можно улететь даже за 170-200 долларов, то тур в Лапландию обойдется плюс-минус в 800 евро на человека. Но и впечатление от таких видов отдыха совсем не стоит сравнивать. Ведь в Египте - море, песок, пляжи, а в Лапландии - северное сияние, праздничная зимняя атмосфера, катание на санях и посещение резиденции Санта-Клауса.

Настоящая сказочная атмосфера Рождества и Нового года ждет украинцев в турах в Лапландию. Об этом в комментарии для RBC-Lite рассказывает Игорь Кучер, директор туристической компании Nordic Travel.

"Мы продаем чартерные туры в Лапландию, за Полярный круг. Стандартный тур длится 8 дней. Также в этом году добавились туры на финский курорт Вуокатти. Они дешевле и туда ближе лететь, однако это не Лапландия. Такой тур длится 5 дней. А туры именно в Лапландию - наиболее популярные. Для них мы используем чартер: удобный прямой перелет без пересадок. Полет длится три часа", - рассказывает путешественник и предприниматель.

Фото: Настоящая сказочная атмосфера Рождества и Нового года ждет украинцев в турах в Лапландию (pixabay.com)

Для сравнения, чтобы "по-зимнему" отдохнуть в Исландии, надо лететь в эту страну с 1-2 пересадками. В Норвегию прямых рейсов из Украины также нет.

"Такие туры пользуются популярностью у семей с детьми, ведь для них комфорт во время отдыха – это самое важное. После перелета они просто садятся в автобус, и уже через десять минут поселяются в уютный отельчик. Кроме того, такой тур предполагает посещение резиденции настоящего "официального" Санта-Клауса. Для детей это всегда радость", - комментирует Игорь Кучер.

Что еще привлекает внимание украинцев в турах в Лапландию? Конечно, это еще и полярное сияние – красивое явление природы, которое многие мечтают увидеть.

Фото: Атсомсферная Лапландия (pixabay.com)

"Но стоит помнить: туристические фирмы, которые 100% гарантируют северное сияние туристам, по моему мнению, нельзя назвать честными. Потому что это явление природы – довольно непредсказуемое, и спрогнозировать, застанете вы его или нет, можно только за день или максимум два дня. Тут как повезет. Бывает, что все семь дней, пока люди в туре, видят северное сияние буквально все время! А бывает, что ни разу. Здесь все зависит от солнечной активности и от облаков, которые могут внезапно затянуть небо”, - объясняет он.

Скульптуры из снега и льда и катание на санях

В Лапландии туристов ждут традиционные местные развлечения. Например, катание на санях с собаками хаски, катание в оленьих упряжках.

Для туристов в Лапландии также устраивают экскурсии на снегоходах: в таких целях обустроены специальные снегоходные трассы, которые считаются одними из лучших в мире.

Фото: Полярное или северное сияние - одна из главных интересностей финской Лапландии (pixabay.com)

“Экскурсии на снегоходах - это наиболее аутентичное лапландское развлечение, потому что местные жители сами постоянно ездят на снегоходах: и по делам, и для того, чтобы отдохнуть в домике на горе или посреди леса”, - рассказывает Игорь Кучер.

Также по всей Лапландии в этот период строят красивые дворцы и отели из льда и снега. Их надо строить каждый год заново, потому что весной они тают. В домиках изо льда есть и гостиничные номера. Правда, удовольствие это недешевое: стоит такой номер 480 евро в сутки.

Есть и ресторан, где все сидят за столами изо льда. Скамейки – также из льда, покрытые шкурами оленей. Можно поужинать в таком экзотическом месте и очень хорошо провести вечер.

Фото: Туристы в Лапландии ночуют в уютных домиках и наслаждаются зимним отдыхом (pixabay.com)

“Еще одно недооцененная украинцами традиционное лапландское развлечение – это катание на беговых лыжах. В частности, это одна из любимых моих развлечений, традиционных для жителей Лапландии. Там – просто невероятно крутые трассы для беговых лыж. Горнолыжные курорты тоже есть, но они уступают европейским курортам. Швейцарии, Франции или Австрии, например. А вот беговые трассы Лапландии – одни из лучших в мире!” - говорит Игорь Кучер.

Горнолыжные курорты больше по размеру именно в западной Европе. Но туристов в Лапландии меньше, не смотря на то, что это направление очень популярное.

"Поэтому зимний отдых в Лапландии получается более уютный и душевный, там турист чувствует однозначно больше единения с природой”, - резюмирует директор компании Nordic Travel.

Куда поехать зимой – в теплые или холодные страны?

Какое направление выбрать для зимнего отдыха? Южные страны, где царит теплая погода, или в северные, где для туристов устраивают атмосферу зимней сказки? Здесь дело только за вами. Все зависит от индивидуальных предпочтений и вкусов украинского туриста.

Фото: Какую страну выбрать для зимнего отдыха? Решать вам! (pixabay.com)

"Лично я бывал зимой в разных странах: и в теплых, и в холодных, - говорит Игорь Кучер. - По моим наблюдениям, когда едешь зимой на север, в холодные страны, то такой климат очень хорошо закаляет, чего не происходит после поездки в теплые страны. Почти каждый раз, когда я возвращался зимой из Шри-Ланки, Индии или Египта, в украинской ранневесенней погоде, когда холодно и сыро, почти каждый раз болел простудой. А вот после возвращения из Лапландии никогда в том сезоне больше не болел. Ты возвращаешься из местности, где организм закаляется холодом и морозом, и тогда к концу украинской зимы тебе, как правило, не страшны грипп и простуда!".

В течение нескольких последних лет он в теплые страны зимой не летает: пришел к выводу, что зимой стоит ехать в настоящую зиму, а уже осенью или весной – в теплые страны. Хотя какую именно страну выбрать для отдыха зимой выбрать – решаете только вы!

Из подборки вы узнаете, в каких странах во время зимнего отдыха можно увидеть яркое явление природы - северное сияние.

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