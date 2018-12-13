Отпуск зимой: жаркие страны или северная Европа

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Глинтвейн на морозных улицах Стокгольма или пина колада на пляже Таиланда

Если у вас не получилось взять отпуск летом или же вы просто предпочитаете отдыхать именно зимой, перед вами неизбежно встанет вопрос, куда же отправиться. Выбор весьма велик - ведь в это время года можно как насладиться теплом в жарких странах, так и полюбоваться на суровую северную красоту где-нибудь на фьордах.

Чтобы помочь вам определиться, журналистки украиснкого реалити "Заробітчани" поделились историями своих путешествий. Настя Кошман – по жарким странам, а Катя Сенченко – по северной Европе.

Улететь в Египет, как только пробьют куранты

"Самый бюджетный вариант для отпуска на юге – Египет, – говорит Настя Кошман. – У меня есть один секретик, как урвать путевку с хорошей скидкой. Вылет в новогоднюю ночь всегда дешевле! Пользовалась этим лайфхаком уже дважды. Мои рейсы были 1 января в четыре часа утра. Я успевала выпить шампанского под бой курантов и примчаться в аэропорт. Да, вся моя компания оставалась праздновать дома, под елкой. Но подумайте сами! Они проснулись в обед 1 января с горой немытой посуды, а я в это время уже загорала на пляже с коктейлем. Погода в Египте в этот период неплохая. Днем по-летнему жарко, вечером прохладно. Но плавать и загорать можно. Очень рекомендую попробовать дайвинг. Красное море нереально красивое".

Фото: Новый канал

Устроить вояж по островам Таиланда

"В Таиланд многие летают по пакетным турам, как в Египет или Турцию. Но лично я считаю это преступлением! У меня есть опыт поездки в эту страну, которым с удовольствием поделюсь. Я летала в Тай на 10 дней. Покупала заранее авиабилеты и бронировала отели на трех разных островах. Прилетела в Пхукет, провела там три дня. После села на лодочку и переплыла за час-полтора на остров Рача. Это остров с нереальной красоты бухтой. После Рачи перебралась еще на три дня на Пхи-Пхи. Это просто картинка с обложек журналов. Райское место. Все острова очень красивы и чем-то уникальны. Потому пролететь столько километров и просидеть отпуск в одной гостинице не имеет смысла. Из развлечений пробовала дайвинг с акулами".

Фото: Новый канал

Отправиться на лакшери-каникулы в Майями

"Следующий совет для счастливчиков, у которых есть виза в США. Если взять билеты заранее (минимум за полгода), то перелет может быть вполне доступным. Мой перелет Киев–Майями, Майями–Нью-Йорк, Нью-Йорк–Киев обошелся в 700 долларов. Если исключить Нью-Йорк, стоил бы еще дешевле.

Майями небольшой, и рядом с ним множество таких же маленьких городков. Я жила в Дания Бич, 15 минут от Майями на машине, но там существенно дешевле и жилье, и продукты. А пляжи в таких городках даже круче! Питаться можно достаточно бюджетно, если покупать еду в супермаркетах".

Фото: Новый канал

В Норвегию за фантастическими видами фьордов

"В Норвегии я бывала дважды, – вспоминает Екатерина Сенченко. – Как туристка и как "заробітчанин" в командировке. Выгодно приобрести авиабилеты можно из Польши. Мы покупали из Гданьска до Ставангера за 40 евро. Жилье рекомендую искать у каучсерферов. На номера в отелях и апартаменты цены заоблачные. Это самая дорогая европейская страна! Помню, что литр молока в супермаркете обошелся нам в 90 гривен. А бургер и бокал пива в обычной забегаловке – 500 гривен. Рекомендую брать что-то для перекусов с собой. Орешки, шоколадки, овсянку в пакетиках в самолете провозить можно! Мое мнение: лучше платить за впечатления, чем за еду.

В Норвегию лучше ехать не в города. В Осло, например, ничего особенного не заметила. А вот природа там просто отрыв башки. Собственно, поэтому мы выбрали перелет в Ставангер. Там достаточно близко фьорды. Нужно доплыть до острова на пароме, потом автобусом до туристического маршрута. По нему протопать 10 км и взобраться на гору. Оттуда открываются сумасшедшие виды! Море, фьорды… это место должно входить в 10 самых красивых мест планеты".

Фото: Новый канал

Побыть наедине с собой в Финляндии

"Столица Финлядии – Хельсинки – мне понравилась больше, чем норвежский Осло. Очень красивый город. В нем ощущается какая-то скандинавская сила. Гуляешь по улицам, и, кажется, что сейчас из-за поворота выйдет рыцарь в доспехах. Старинные здания, памятники, улицы вымощены брусчаткой, потрясающая набережная с колесом обозрения. Все выглядит, словно на картинке.

Если у вас не очень с английским, в Финляндии об этом можно не переживать. Во всех туристических точках свободно говорят на русском из-за близости к границе.

Цены в сравнении с Норвегией процентов на 15 ниже, но все равно довольно дорого.

Если вы планируете завести знакомство с местными – забудьте об этой идее. Все скандинавы – типичные интроверты. Во время командировки "Заробітчан" я работала на семейной ферме оленеводов. Так вот, когда семейство собиралось за обедом или ужином, каждый сидел за отдельным столом! И едят они исключительно молча. Я рискнула нарушить тишину, и мне сделали замечание, мол, у нас так не принято".

Фото: Новый канал

Любоваться людьми и путешествовать на велосипеде по Швеции

"В Швеции невероятно красивые люди. Все словно сошли с обложек журналов. Ну такие красивые, что хоть глаза себе выколи. А еще у них тотальное равноправие – никакой дискриминации по половому признаку. На улицах очень часто можно встретить идеально красивых папаш с такими же детьми. Мамы тем временем попивают винишко в барах. Воспитанием детей занимаются 50 на 50.

О транспорте в Швеции у меня две новости. Плохая – проезд очень дорогой. А хорошая – в Швеции очень развита велокультура. Они колесят на великах даже зимой. Там с этим нет никаких проблем. Дорожки чистят, нигде ни льда, ни снега. Точек проката по городу очень много.

У нас со шведской молодежью очень разные понятия о том, что модно. У нас, например, принято выпячивать свой достаток. Дорогие ботинки или модный телефон – показатель успешности. У них модная тусовка – это андеграундная вечеринка на заброшенном заводе. Там разливают самодельный пунш в бумажные стаканчики. И это самые гламурные чуваки Стокгольма из мира искусства или моды.

Фото: Новый канал

Из бесплатных развлечений в Швеции советую оранжерею в Гётеборге. Она совершенно потрясающая – ты словно попадаешь в декорации фильма "Индиана Джонс". Тропики, кактусы, пальмы. Красивые фоточки для Instagram гарантированы! Найти очень просто – она расположена в центре города. Вход свободный".

Напомним, популярный украинский телеведущий между множеством концертов, презентаций, новогодних корпоративов и благотворительными мероприятиями решил устроит мини-отпуск на четыре дня. Сергей Притула вместе с женой выбрали билеты по лоукосту и отправились в Лиссабон.

Кстати, волшебный период зимних праздников начинается с Католического Рождества. Украинцев ждут трехдневные выходные с 23-го по 25 декабря. Куда поехать в этот длинный уикенд, чтобы почувствовать сказочную атмосферу праздника, страны и города с лучшими рождественскими ярмарками – в подборке туристических направлений и советов от РБК-Lite.

Ранее мы также рассказывали как украинцам экономно отдохнуть на Новый год в Европе.

Видео: РБК-Украина