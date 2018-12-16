Новый год 2019: где бюджетно отдохнуть в Украине

Фото: Новый год в Карпатах (pixabay.com)

Где отпраздновать Новый год 2019 в Украине, лучшие места для активного и семейного отдыха в январские выходные

Новогодние праздники приближаются, и в этом году нас ожидает сразу несколько длинных выходных. Куда поехать на Новый год 2019 в Украине, где отдохнуть с семьей активно и бюджетно - в материале РБК-Lite.

Новый год 2019 в Карпатах

Западная Украина является одним из самых популярных направлений зимнего отдыха. Чистейший воздух, живописная природа, лыжные трассы, вкусная кухня - неизменные составляющие отпуска в Карпатах.

Новый год и Рождество можно отметить в Буковеле, Яремче, Ворохте, Драгобрате и других горно-лыжных курортах Карпат. Бронировать жилье лучше заранее, а чтобы отдохнуть бюджетно - лучше снимать аппартаменты у местных жителей.

Фото: Новый год в Карпатах (pixabay.com)

Здесь найдутся развлечения на любой вкус. Для лыжников и любителей экстрима - трассы различных уровней сложности, катание на квадроциклах, сноубордах, зорбах. Для детей - санки, каток, хоккей, развлекательные центры. Также современные карпатские отели и базы отдыха предлагают спа-процедуры, сауну, массаж.

Оздоровление на Новый год: как совместить приятное с полезным

В Закарпатской области расположены уникальные термальные источники. Один из них находится в Берегово. Температура воды достигает +33°С. Работает бассейн под открытым небом, также есть и крытая купальня с джакузи.

Отдыхая в Берегово на Новый год или Рождество также можно посетить "финскую" баню, соляные комнаты, джакузи, винные подвалы.

Термальные воды в Косино немного отличаются по составу, но пользы приносят не меньше. Курорт Косино распололожен в дубовой роще. На территории действуют пять бассейнов. В двух из них температура воды самая горячая - около +41 градуса.

Фото: Термальный курорт Косино в Закарпатье на Новый год (facebook.com/pg/KosinoTermalniVody)

Из оздоровительных процедур также доступны: массаж, турецкий хамам, финская баня, эвкалиптовая сауна, соляная комната "лисья нора".

Новый год 2019 во Львове

Настоящая зимняя сказка встречает всех гостей культурной столицы Украины. Рождественские ярмарки и каток на площади Рынок начали работу еще в середине декабря, перед католическим Рождеством, а на Новый год 2019 во Львове состоится концерт группы Lirwak та 3D-шоу перед зданием Львовского академического театра оперы и балета. Действо начнется в 23:00 31 декабря. 7 января здесь же запланирован рождественский концерт Русланы.

Встретить рассвет первого дня года на львовском Высоком замке - особая романтика. Кухня и колорит местных кафе никого не оставят равнодушным. Поэтому новогодние выходные во Львове несомненно останутся в памяти надолго.

Фото: Львов зимой (facebook.com/lvivukr)

Зимнее море Одессы на Новый год

Для тех, кто хочет по-новому взглянуть на "жемчужину у моря", выходные на Новый год в Одессе - как раз то, что нужно. Зимой город выглядит особенно, а суровая красота морского побережья завораживает.

Одесский оперный театр, Потемкинская лестница, улица Дерибасовкая - главные городские достопримечательности, которые можно посетить в любой сезон. Одесса будет лучшим вариантом для любителей шумных новогодних вечеринок. Здесь большое количество клубов, где можно танцевать ночь напролет, а на следующий день пить кофе в тишине с видом на море.

Фото: Одесса на Новый год (pixabay.com)

Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском

Новый год и рождественские праздники - хорошее время для посещения Каменец-Подольска с его старинным замком. К тому же, в период с 6-го по 9 января появится возможность увидеть новогодний город с высоты птичьего полета. Именно в эти дни в Каменец-Подольске пройдет фестиваль воздушных шаров "Рождественские полеты".

Фото: Зимний Каменец-Подольский на Рождество можно увидеть с высоты (pixabay.com)

В Сочельник на городской площади развернется Подольский вертеп с колядками, хороводами и вкусными угощениями. Также вечером 6 января в замке состоится костюмированное представление.

Кстати, Львов вошел в список 100 лучших туристических городов мира, обогнав Ниццу и Тель Авив.

Напомним, ведущий "Орла и Решки" назвал топ-3 туристических изюминки Украины.

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Видео: РБК-Украина