Горячая парочка: ведущий "Холостяк 9" засыпал сеть яркими семейными кадрами с Мальдив

Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник похвастался идеальной фигурой жены (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник похвастался идеальной фигурой жены

Ведущий украинского телешоу "Холостяк 9" Григорий Решетник похвастался идеальной фигурой своей супруги, а также просто семейными снимками на отдыхе. Вместе с двумя сыновьями и женой он отправился загорать на пляж Мальдивских островов, откуда публикует яркие семейные снимки. Фотографии ведущий разместил в своем блоге в Instagram.

Помимо милых и "уютных" снимков Григорий Решетник также публикует небольшие заметки о каких-либо событиях.

"У папы мальчиков даже на отдыхе полно задач - сегодня полдня работал подбрасывательной машиной для своих суперменов - нанырялись уже по полной. Счастье", - подписал крайний снимок шоумен.

Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Также телеведущий показал, как выглядит его супруга в купальнике.

Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник похвастался идеальной фигурой жены (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

До этого ведущий рассказал, что один из его сыновей научился фотографировать.

"Ванюшка научился фотографировать - теперь совместных с Крис фото будет больше", - написал он.

Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Это фото заряжает на улыбки, радость и счастье. Да будет так в каждой семье!!!" – добавил Решетник.

Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Напомним, что ранее Григорий Решетник рассказал, как перевоплощался в супердевочку.

Ранее сообщалось, что экс-участница "Холостяка" крестила сына Григория Решетника.

До этого Никита Добрынин рассказал о своем разводе.