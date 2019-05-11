Горячая парочка: ведущий "Холостяк 9" засыпал сеть яркими семейными кадрами с Мальдив

Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник похвастался идеальной фигурой жены
Ведущий украинского телешоу "Холостяк 9" Григорий Решетник похвастался идеальной фигурой своей супруги, а также просто семейными снимками на отдыхе. Вместе с двумя сыновьями и женой он отправился загорать на пляж Мальдивских островов, откуда публикует яркие семейные снимки. Фотографии ведущий разместил в своем блоге в Instagram.
Помимо милых и "уютных" снимков Григорий Решетник также публикует небольшие заметки о каких-либо событиях.
"У папы мальчиков даже на отдыхе полно задач - сегодня полдня работал подбрасывательной машиной для своих суперменов - нанырялись уже по полной. Счастье", - подписал крайний снимок шоумен.
Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Также телеведущий показал, как выглядит его супруга в купальнике.
Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник похвастался идеальной фигурой жены (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
До этого ведущий рассказал, что один из его сыновей научился фотографировать.
"Ванюшка научился фотографировать - теперь совместных с Крис фото будет больше", - написал он.
Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
"Это фото заряжает на улыбки, радость и счастье. Да будет так в каждой семье!!!" – добавил Решетник.
Ведущий "Холостяк 9" Григорий Решетник на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Напомним, что ранее Григорий Решетник рассказал, как перевоплощался в супердевочку.
Ранее сообщалось, что экс-участница "Холостяка" крестила сына Григория Решетника.