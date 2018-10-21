"Висмоктує погану енергетику": в мережі сміються над загадковою цілителькою з величезними губами

Ілюстративне фото (cosmo.ru)

Скоро в Київ приїде одеська цілителька. Невідомо, наскільки у неї гарні професійні здібності, але у неї видатні червоні губи

Нещодавно в мережі з'явилося фото з афішею одеської цілительки, яка планує прибути, як свідчить напис "вже скоро в Київ". Афішу "увінчав" таємничий коментар "Діалог з Далі". Цілителі, екстрасенси і представники інших загадкових професій не рідко бувають в столиці України, проте ця представниця магічної "індустрії" просто мережу підірвала. На просторах інтернету досхочу познущалися над дивним виглядом жінки: її обличчя "прикрашають" величезні губи з червоною помадою. Відповідний знімок був опублікований в паблицi "Рагу.лi" на Facbook.

Скріншот поста (facebook.com/raguli)

Автори публікації не залишилися осторонь і також додали смішний коментар.

"Кияни, втікайте, хто може і не кажіть, що я вас не попереджала", - було написано в пості.

У коментарях користувачі відзначили, що, мовляв "тут уже нічим не зарадиш". А ще припустили, що з цією одеської знаменитістю могло статися. Крім того, цілительку порівняли з різними персонажами з вітчизняних і диснеївських мультфільмів і зі знаменитостями, а також з деякими представниками української політики. І, звичайно ж, було багато "імен", які люди присвоїли цієй загадкової пані.

"Ой, ну може вона особою в осину вулик впала, але тяга допомоги людям переважує", "Пістон жувала, а воно як бабахне", "діалог з варениками!", "допомога у сфері бджільництва", "висмоктує погану енергетику", - жартували користувачі.

Скріншот коментарів (facebook.com/raguli)

До речі, у мережі висміяли наряд екс-міністра культури.

Також користувачі познущалися над абсурдним українським рекордом.

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