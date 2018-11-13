Українець створює смішні пародії на зірок: круті образи

Колаж РБК-Україна

Prosto Doyle радує підписників веселими фотопародіями на Винника, Осадчу, Потапа та інших зірок

Блогер з Івано-Франківська Назар Душенко, якого в мережі багато хто знає по ніку Prosto Doyle, прославився в Instagram завдяки неймовірно смішним і кумедним коллажам - Назар пародіює українських знаменитостей.

Хлопець вибирає який-небудь знімок артиста або інста-блогера і намагається зробити схожий.

Пародія на Вєрку Сердючку від Назара Душенка (instagram.com/prosto_doyle)

Як пишуть часто юзери, фото Назара здебільшого набагато прикольніші і більш оригінальні.

Серед зірок, на яких блогер зробив найбільш яскраві пародії, - Катерина Осадча, Олег Вінник, Потап і багато інших.

Найкращі пародії на зірок від блогера Назара Душенка (instagram.com/prosto_doyle)

Тим часом у Кривому Розі креативний швець зробив з кросівок ексклюзивні спортивні туфлі на високому каблуці.

Нагадаємо, українська ведуча і світська левиця Світлана Вольнова шокувала своїх шанувальників образом на Хеллоуїн.

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Відео: РБК-Україна