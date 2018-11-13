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Українець створює смішні пародії на зірок: круті образи

Lite » Приколи 13.11.2018 - 07:10
Українець створює смішні пародії на зірок: круті образи
Колаж РБК-Україна

Prosto Doyle радує підписників веселими фотопародіями на Винника, Осадчу, Потапа та інших зірок

Блогер з Івано-Франківська Назар Душенко, якого в мережі багато хто знає по ніку Prosto Doyle, прославився в Instagram завдяки неймовірно смішним і кумедним коллажам - Назар пародіює українських знаменитостей.

Хлопець вибирає який-небудь знімок артиста або інста-блогера і намагається зробити схожий.

Українець створює смішні пародії на зірок: круті образи

Пародія на Вєрку Сердючку від Назара Душенка (instagram.com/prosto_doyle)

Як пишуть часто юзери, фото Назара здебільшого набагато прикольніші і більш оригінальні.

Серед зірок, на яких блогер зробив найбільш яскраві пародії, - Катерина Осадча, Олег Вінник, Потап і багато інших.

 

Найкращі пародії на зірок від блогера Назара Душенка (instagram.com/prosto_doyle)

Тим часом у Кривому Розі креативний швець зробив з кросівок ексклюзивні спортивні туфлі на високому каблуці.

Нагадаємо, українська ведуча і світська левиця Світлана Вольнова шокувала своїх шанувальників образом на Хеллоуїн.

Раніше ми писали про те, що Народна артистка України і нардеп Оксана Володимирівна Білозір з'явилася в будівлі Ради в одязі з вишивкою на спині, яку активно обговорюють і підняли на сміх в соціальній мережі.

Відео: РБК-Україна

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