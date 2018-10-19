Вільно стрибав по поручням: у київському метро з ранку помітили мавпочку в одязі (відео)

Відео: мавпа в метро (youtube.com/Киев вечірній)

У четвер, 19 жовтня вранці в одному в метро пасажири помітили мавпочку виду зелена мавпа в джинсах і білій коттоновой кофті. Про це повідомляє сайт видання "Вечірній Київ". Тварина була на повідку.

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Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Київ вечірній)

Перевезення в громадському транспорті таких тварин для людей - безпечно, проте експерти з КП "Київського зоологічного парку загальнодержавного значення" стверджують, що катати мавп в метро все ж таки не рекомендується із-за постійних протягів і великої кількості вірусів (мавпи можуть хворіти "людськими" хворобами). А біологи не рекомендують у квартирах обзаводитися такими вихованцями.

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Киев вечірній)

"Якщо говорити про потреби мавпочки, то наша країна не дуже тепла. Метро — це небезпека для такої тварини. Адже там протяги, хвороби, віруси. Мавпочка може захворіти на ГРВІ, грип або ангіну. Вони хворіють усіма хворобами людей і часто переносять їх набагато важче", — підкреслили фахівці.

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