Hot Santa: топ-6 гарячих чоловіків в образі Санта-Клауса зі всього світу

Фото: колаж РБК-Україна

Пропонуємо вам підбірку найефектніших "Санта-Клаусів"

Великий живіт і червоний ніс? Забудьте все,що ви знали про Санта-Клауса до цього. Хлопці зі всього світу діляться фотографіями в образах Санти і змінюють наш стереотип стосовно цього різдвяного персонажа.

М'язи, рельєф, сталевий прес — ніколи ще червоний костюм з ковпаком не сиділи так сексуально на чоловічій фігурі. У добірці LITE фото тільки реальних хлопців, які щедро поділилися з нами різдвяним настроєм.

Фото: (instagram.com/berzinsky)

1. Грег з Філадельфії, США. Найстарший Санта в нашій добірці. Він на стільки хороший, що легко може скласти конкуренцію самому відомому Фешн-Санте планети Підлозі Мейсону (який працює моделлю вже більше 30 років).

Фото: (instagram.com/piekarsky_music)

2. Бартек живе в сусідній Польщі, і, судячи по фото, задіяний в модній індустрії. На своїй сторінці в Instagram він написав, що любить грати на гітарі, співає і грає в серіалі роль поліцейського. Погодьтеся, роль Санти йому теж йде.

Фото: (instagram.com/stevenepprecht)

3. Модель і блогер Стівен з Цюріха, багато подорожує і захоплюється модою. А ще займається спортом. У цього Санти, мабуть сама чарівна посмішка і самі блакитні очі.

Фото: ( instagram.com/waterman0)

4. Містер Вотермен, підписав цей симпатяга свій аккаунт. Свої захоплення Містер не приховує, це спорт і зйомки для глянцю. А ще, у нього в записі написано, що він екстремально цікавий. "Проси у Санти все, чого побажаєш", - підписав він своє фото.

Фото: (instagram.com/iamnico737)

5. " Привіт, я Ніко живу в Брукліні, Нью-Йорк. - написав цей красень на своїй сторінці. Я люблю це місто. Я насолоджуюся модою, фітнесом і червоним вином ... " - Хто сказав, що справжній Санта повинен бути білошкірим хлопцем?

Фото: (instagram.com/chunkyrunway)

6. Марк з Німеччини поділився традиціями своєї країни під фото:

"В Німеччині 6 грудня - важливий день для людей. Увечері 5 грудня ви ставите черевик або туфельку за дверима своєї спальні, сподіваючись, що Микола наповнить її подарунками.

Кого нагадує святий Миколай? Правильно! - Санта-Клауса. Це тому, що Святий Миколай і Санта-Клаус засновані на одному і тому ж персонажне. Святий Миколай наповнить вашу взуття подарунками - якщо ви добре себе вели. Для неслухняних людей у є помічник Кнехт Рупрехт.

Замість подарунків Рупрехт кладе купу сухих гілок у взуття для поганих людей. Моїм подарунком був цей дивовижний Санта-Джемпер. А ти вже отримав подарунки?".

Так ненав'язливо Марк розповів про те, що весь минулий рік він був хорошим хлопчиком.

а також ми писали про те, що деякі голлівудські знаменитості вже прикрасили свої будинки до Різдва і Нового року. Фото і відео різдвяних ялинок із зіркових будинків у нас в добірці.

А також, що усе про новому б'юті-тренді майбутніх новорічних вечірок - різдвяних бровах. У нашій добірці багато фото з прикладами того, як ще можна прикрасити себе до свята.

Кращі 10 міст, для святкування Нового року (фото:РБК-Україна)