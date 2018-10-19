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Препринимательская жилка: девочка-скаут продавала печенье в очереди за марихуаной

Lite » Приколы 19.10.2018 - 19:25
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Девочка распродала несколько десятков коробок с лакомством. Вырученные от продажи деньги она потратила с пользой

В Канаде 17 октября была легализована марихуана, кто-то из местных жителей просто обрадовался этой новости, а вот одна девочка-скаут смогла монетизировать это событие в свою пользу. Она решила получить прибыль, и пошла торговать печеньем в очереди у специализированной точки продажи. Об этом пишет CBC.

Препринимательская жилка: девочка-скаут продавала печенье в очереди за марихуаной

Фото: предприимчивая Элина (CBC)

В первый же день вступления в силу закона о легализации конопли по всей стране открылись первые специальные магазины, в которых она продается. Среди любителей покурить марихуану сразу возник ажиотаж и у магазинов выстроились длинные очереди такие, которые бывают, например, при продаже новой модели iPhone.

Препринимательская жилка: девочка-скаут продавала печенье в очереди за марихуаной

Фото: очередь за коноплей в Канаде (CBC)

В то же самое время девятилетняя Элина Чайлдз из города Эдмонтон нашла способ, как использовать это в свою пользу. Она пришла к одному из таких магазинов и распространяла среди покупателей печенье. За 40 минут юная канадка продала 30 коробок на общую сумму 120 долларов. Стоит отметить, что выручку Элина решила потратить с пользой - они пошли в скаутскую организацию "Girl Guides".

"Меня поразило, как быстро они закончились. Даже люди в автомобилях, проезжавших по проспекту, останавливались, опускали стекла и просили печенье", - прокомментировал Синд Чэндс, отец Элины.

Кстати, в Канаде ищут кандидата на необычную должность. Требуется "знаток-эксперт" в области курения конопли

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