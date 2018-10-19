Препринимательская жилка: дівчинка-скаут продавала печиво в черзі за марихуаною

Колаж (РБК-Україна)

Дівчинка розпродала кілька десятків коробок з ласощами. Виручені від продажу гроші вона витратила з користю

В Канаді 17 жовтня була легалізована марихуана, хтось із місцевих жителів просто зрадів цій новині, а ось одна дівчинка-скаут змогла монетизувати цю подію в свою користь. Вона вирішила отримати прибуток, і пішла торгувати печивом у черзі біля спеціалізованої точки продажу. Про це пише CBC.

Фото: заповзятлива Еліна (CBC)

У перший же день набрання чинності закону про легалізацію коноплі по всій країні відкрилися перші спеціальні магазини, в яких вона продається. Серед любителів покурити марихуану відразу виник ажіотаж і у магазинах утворилися довгі черги такі, які бувають, наприклад, при продажі нової моделі iPhone.

Фото: черга за коноплями в Канаді (CBC)

У той же самий час дев'ятирічна Еліна Чайлдз з міста Едмонтон знайшла спосіб, як використати це на свою користь. Вона прийшла до одного з таких магазинів і поширювала серед покупців печиво. За 40 хвилин юна канадка продала 30 коробок на загальну суму 120 доларів. Варто відзначити, що виручку Еліна вирішила витратити з користю - вони пішли в скаутську організацію "Girl Guides".

"Мене вразило, як швидко вони закінчилися. Навіть люди в автомобілях, що проїжджали по проспекту, зупинялися, опускали скла і просили печиво", - прокоментував Сінд Чэндс, батько Еліни.

До речі, в Канаді шукають кандидата на незвичайну посаду. Потрібно "знавець-експерт" в області куріння коноплі.

Нагадаємо, в Росії нещодавно стався курйоз. Під час роздачі тістечок від росіян довелося "відбиватися" тим, що роздавали.

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