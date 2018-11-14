Появилась "мужская" версия знаменитого хита группы KAZKA: в сети восторг

Видео: YouTube / Лига Смеха

Песня популярной украинской группы KAZKA "Плакала", которая недавно неожиданно возглавила российский музыкальный чарт, стала объектом очередной пародии. Так, на этот раз свое видение хита представили комики из "Луганской сборной" в полуфинале Лиги Смеха 2018. Видео опубликовано на YouTube-канале шоу.

Артисты вместе со своим знаменитым тренером, участником студии "Квартал 95" Евгением Кошевым выступили в полуфинале 11-й игры 4-го сезона Лиги Смеха 2018. Их "мужская" версия клипа на песню "Плакала" от KAZKA здорово рассмешила зрителей и вызвала бурю апплодисментов в зале.

Скрин: YouTube / Лига Смеха

Текст пародии (на языке оригинала):

"Скажи мені, чи плачуть чоловіки

Ніхто не зна, то сльоза, або то вода,

Чи не вода, сльоза або то не сльоза,

Чи в очі їм просто щось прилетіло.

Ми плачем за футбол

За міліони форм

За водіїв з литовськими бляхами

Та відповідь одна,

Одна для всіх жінок ,

Ми плачемо, коли ви не бачите".

Скрин: YouTube / Лига Смеха

Отметим, что не смотря на яркое веселое выступление команде пройти в финал шоу не удалось.

В комментариях к видео пользователи сети отмечают, что выступление выдалось на славу и высказывают поддержку команде:

"Мужики это топ! Плачу от этой версии!..";

"Луганск, люблю вас! Профессионально и всегда глубоко, бодренько и смешно!﻿";

"Как Луганск после этого номера мог не пройти?﻿"...

Скрин: YouTube / Лига Смеха

Отметим, что ранее пародию на песню группы KAZKA "Плакала" представила студия "Квартал 95".

Также мы писали о том, что украинская ведущая и бывшая участница нового сезона Танцев со звездами Маша Ефросинина в соцсети поделилась забавным видеороликом на фоне хита группы KAZKA - "Плакала".

Кроме того, напомним, что украинские музыканты записали фантастическую кавер-версию песни группы KAZKА "Плакала".

Как сообщалось, 9 октября песня "Плакала" популярной украинской музыкальной группы KAZKA, играющей в стиле experimental pop с элементами электро-фолка KAZKA, вошла в Топ 10 песен мирового чарта Shazam.

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Видео: РБК-Украина