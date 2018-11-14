З'явилася "чоловіча" версія відомого хіта групи KAZKA: мережа в захваті

Відео: YouTube / Ліга Сміху

Пісня популярної української групи KAZKA "Плакала", яка нещодавно несподівано очолила російський музичний чарт, стала об'єктом чергової пародії. Так, цього разу своє бачення хіта представили коміки з "Луганської збірної" у півфіналі Ліги Сміху 2018. Відео опубліковане на YouTube-каналі шоу.

Артисти разом зі своїм відомим тренером, учасником студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим виступили в півфіналі 11-ї гри 4-го сезону Ліги Сміху 2018. Їх "чоловіча" версія кліпу на пісню "Плакала" від KAZKA розсмішила глядачів й викликала бурю оплесків у залі.

Скрін: YouTube / Ліга Сміху

Текст пародії:

"Скажи мені, чи плачуть чоловіки

Ніхто не зна, то сльоза, або то вода,

Чи не вода, сльоза або то не сльоза,

Чи в очі їм просто щось прилетіло.

Ми плачем за футбол

За міліони форм

За водіїв з литовськими бляхами

Та відповідь одна,

Одна для всіх жінок ,

Ми плачемо, коли ви не бачите".

Скрін: YouTube / Ліга Сміху

Зазначимо, що не дивлячись на яскравий веселий виступ команді пройти до фіналу шоу не вдалося.

У коментарях до відео користувачі мережі відзначають, що виступ видався на славу і висловлюють підтримку команді:

"Мужики це топ! Плачу від цієї версії!..";

"Луганськ, люблю вас! Професійно і завжди глибоко, бадьоренько і смішно!";

"Як Луганськ після цього номера міг не пройти?"...

Скрін: YouTube / Ліга Сміху

Зазначимо, що раніше пародію на пісню групи KAZKA "Плакала" представила студія "Квартал 95".

Також ми писали про те, що українська ведуча і колишня учасниця нового сезону Танців з зірками Маша Єфросиніна у соцмережі поділилася забавним відеороликом на тлі хіта групи KAZKA - "Плакала".

Крім того, нагадаємо, що українські музиканти записали фантастичну кавер-версію пісні групи KAZKА "Плакала".

Як повідомлялося, 9 жовтня пісня "Плакала" популярної української музичної групи KAZKA, що грає у стилі experimental metal з елементами електро-фольку KAZKA, увійшла до Топ-10 пісень світового чарту Shazam.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна