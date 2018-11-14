З'явилася "чоловіча" версія відомого хіта групи KAZKA: мережа в захваті

Відео: YouTube / Ліга Сміху
Пісня популярної української групи KAZKA "Плакала", яка нещодавно несподівано очолила російський музичний чарт, стала об'єктом чергової пародії. Так, цього разу своє бачення хіта представили коміки з "Луганської збірної" у півфіналі Ліги Сміху 2018. Відео опубліковане на YouTube-каналі шоу.
Артисти разом зі своїм відомим тренером, учасником студії "Квартал 95" Євгеном Кошовим виступили в півфіналі 11-ї гри 4-го сезону Ліги Сміху 2018. Їх "чоловіча" версія кліпу на пісню "Плакала" від KAZKA розсмішила глядачів й викликала бурю оплесків у залі.
Скрін: YouTube / Ліга Сміху
Текст пародії:
"Скажи мені, чи плачуть чоловіки
Ніхто не зна, то сльоза, або то вода,
Чи не вода, сльоза або то не сльоза,
Чи в очі їм просто щось прилетіло.
Ми плачем за футбол
За міліони форм
За водіїв з литовськими бляхами
Та відповідь одна,
Одна для всіх жінок ,
Ми плачемо, коли ви не бачите".
Скрін: YouTube / Ліга Сміху
Зазначимо, що не дивлячись на яскравий веселий виступ команді пройти до фіналу шоу не вдалося.
У коментарях до відео користувачі мережі відзначають, що виступ видався на славу і висловлюють підтримку команді:
"Мужики це топ! Плачу від цієї версії!..";
"Луганськ, люблю вас! Професійно і завжди глибоко, бадьоренько і смішно!";
"Як Луганськ після цього номера міг не пройти?"...
Скрін: YouTube / Ліга Сміху
Зазначимо, що раніше пародію на пісню групи KAZKA "Плакала" представила студія "Квартал 95".
Також ми писали про те, що українська ведуча і колишня учасниця нового сезону Танців з зірками Маша Єфросиніна у соцмережі поділилася забавним відеороликом на тлі хіта групи KAZKA - "Плакала".
Крім того, нагадаємо, що українські музиканти записали фантастичну кавер-версію пісні групи KAZKА "Плакала".
Як повідомлялося, 9 жовтня пісня "Плакала" популярної української музичної групи KAZKA, що грає у стилі experimental metal з елементами електро-фольку KAZKA, увійшла до Топ-10 пісень світового чарту Shazam.
Відео: РБК-Україна