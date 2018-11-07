Пассажирский лайфхак: мужчина придумал способ экономить на перелетах (фото)

Фото: предприимчивый пассажир (thesun.co.uk)

В Британии какое-то время назад одна из компаний ввела оплату за перевозку ручной клади и багажа

На какие только ухищрения не идут люди, чтобы сэкономить на авиаперелетах. Мужчина из Британии изобрел "лайфхак" по перевозке вещей в салоне самолета без помощи чемодана. Об этом сообщает "The Sun". Этот курьез произошел не просто так

Отмечается, что 30-летний мужчина по имени Ли Чимино (Lee Cimino) пришил карманы на внутреннюю сторону старого пальто, в которые решил сложить все необходимые вещи, которые могут понадобиться в путешествиях. Придумать, как отказаться от чемодана, мужчину вынудили новые правила перевоза багажа ирландской авиакомпании Ryanair, согласно которым, турист обязан оплатить около семи фунтов за сумку из ручной клади и дополнительно девять фунтов за то, чтобы сдать дорожный чемодан в багажный отсек.

"Я лучше отправлюсь в несколько путешествий, чем потрачу много денег на одно", — возмущенно прокомментировал британец.

Чимино сказал, что в карманах перевез был необходимый минимум для одной ночи вне дома: кроссовки, шорты, футболка, джемпер, трусы и носки.

Ли спокойно и без проблем прошел пункт контроля безопасности: как и полагается, перед прохождением через металлодетектор он снял с себя пальто и положил его в специальный поднос, а после беспрепятственно прошел на борт самолета.

Фото (thesun.co.uk)

Ранее мы писали о том, что девочка-скаут из Канады продавала печенье в очереди за марихуаной.

Также в Канаде "погребенный" мужчина вернулся домой.

Напомним, мы писали о том, что застрявшему в туалете китайцу понадобилась помощь спасателей.

Как депутаты "валяют дурака" в Раде (видео: РБК-Украина)