Пасажирський лайфхак: чоловік придумав спосіб економити на перельотах (фото)

Фото: заповзятливий пасажир (thesun.co.uk)

У Британії якийсь час назад одна з компаній ввела оплату за перевезення ручної поклажі та багажу

На які тільки хитрощі не йдуть люди, щоб заощадити на авіаперельотах Чоловік з Британії винайшов "лайфхак" з перевезення речей в салоні літака без допомоги валізи. Про це повідомляє "The Sun". Цей курйоз стався не просто так

Наголошується, що 30-річний чоловік на ім'я Лi Чіміно (Lee Cimino) пришив кишені на внутрішню сторону старого пальто, в які вирішив скласти всі необхідні речі, які можуть знадобитися в подорожі. Придумати, як відмовитися від валізи, чоловіка змусили нові правила перевезення багажу ірландської авіакомпанії Ryanair, згідно з якими, турист зобов'язаний сплатити близько семи фунтів за сумку з ручної поклажі і додатково дев'ять фунтів за те, щоб здати дорожній валізу в багажний відсік.

"Я краще піду в кілька подорожей, ніж витрачу багато грошей на одне", — обурено прокоментував британець.

Чіміно сказав, що в кишенях перевіз був необхідний мінімум для однієї ночі поза домом: кросівки, шорти, футболка, джемпер, труси і шкарпетки.

Лi спокійно і без проблем пройшов пункт контролю безпеки: як і годиться, перед проходженням через металодетектор він зняв з себе пальто і поклав його в спеціальний піднос, а після безперешкодно пройшов на борт літака.

Фото (thesun.co.uk)

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