Нежная и чувственная: Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами из гримерки

Артистка показала, как готовится к выходу на театральную сцену
Яркая и позитивная ведущая передачи "Ранок з Україною" на канале "Україна" Лилия Ребрик в каждом эфире появляется в новом стильном образе, восхищая своей элегантностью и красотой. Кроме того, она еще и поражает своей спортивной формой - так, в одном из последних прямых эфиров Лиля села на шпагат! А еще артистка играет в театре и ездит с гастролями по Украине. На своей странице в Instagram она поделилась серией атмосферных черно-белых фото, сделанных за кулисами.
На снимках Лилия в кружевной майке и шортиках запечатлена в гримерке - актриса наносит себе макияж и подправляет прическу у зеркала. Ее волосы завиты красивыми кудряшками. Особой перчинки образу добавляют колготки в сеточку на ногах знаменитости.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
На крайнем фото она позирует в чувственной позе, откинувшись назад и демонстрируя свои стройные ножки во всей красе.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Атмосферні фото з-за лаштунків театру..." - прокомментировала публикацию Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Восхищенные поклонники засыпали артистку комплиментами и признались, что даже не сразу узнали ее.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, что Лилия Ребрик покорила выходом в свет в необычном платье "с подсветкой".