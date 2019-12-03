Ніжна і чуттєва: Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з гримерки

Артистка показала, як готується до виходу на театральну сцену
Яскрава і позитивна ведуча передачі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик в кожному ефірі з'являється в новому стильному образі, захоплюючи своєю елегантністю і красою. Крім того, вона ще й вражає своєю спортивною формою - так, в одному з останніх прямих ефірів Ліля сіла на шпагат! А ще артистка грає в театрі і їздить з гастролями по Україні. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася серією атмосферних чорно-білих фото, зроблених за лаштунками.
На знімках Лілія в мереживний майці і шортиках відображена в гримерці - актриса робить собі макіяж і підправляє зачіску біля дзеркала. Її волосся завите красивими кучериками. Особливої перчинки образу додають колготки в сіточку на ногах знаменитості.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
На крайньому фото вона позує в чуттєвій позі, відкинувшись назад і демонструючи свої стрункі ніжки у всій красі.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Атмосферні фото з-за лаштунків театру..." - прокоментувала публікацію Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Захоплені шанувальники засипали артистку компліментами і зізналися, що навіть не одразу впізнали її.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила виходом у світ в незвичайному платті "з підсвічуванням".