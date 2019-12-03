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Ніжна і чуттєва: Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з гримерки

Lite » Приколи 03.12.2019 - 12:27
Ніжна і чуттєва: Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з гримерки
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка показала, як готується до виходу на театральну сцену

Яскрава і позитивна ведуча передачі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик в кожному ефірі з'являється в новому стильному образі, захоплюючи своєю елегантністю і красою. Крім того, вона ще й вражає своєю спортивною формою - так, в одному з останніх прямих ефірів Ліля сіла на шпагат! А ще артистка грає в театрі і їздить з гастролями по Україні. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася серією атмосферних чорно-білих фото, зроблених за лаштунками.

На знімках Лілія в мереживний майці і шортиках відображена в гримерці - актриса робить собі макіяж і підправляє зачіску біля дзеркала. Її волосся завите красивими кучериками. Особливої перчинки образу додають колготки в сіточку на ногах знаменитості.

Ніжна і чуттєва: Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з гримерки

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На крайньому фото вона позує в чуттєвій позі, відкинувшись назад і демонструючи свої стрункі ніжки у всій красі.

Ніжна і чуттєва: Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з гримерки

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Атмосферні фото з-за лаштунків театру..." - прокоментувала публікацію Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Захоплені шанувальники засипали артистку компліментами і зізналися, що навіть не одразу впізнали її.

  • Це оооооочень красиво!!!! Я не впізнала одразу!!!
  • Дуже гарні фото. на що крутили волосся???
  • Дуже чуттєве фото, Лілія!
  • щось магічне є в чорно-білих фото! Дуже красиво!
  • Ой Ліля, Ліля! Красива!
  • Красуня
  • З кучерями Ві така.... інша...
  • Яка ви красуня!
  • Богиня
  • Боже, скільки жіночої харизма, любові,сексуальності, як приємно на Вас дивитись.
  • Прямо на себе не схожа, але дуже красива на фото
  • Лілія, Ви чарівні, дивлячись на Вас є до чого прагнути

Ніжна і чуттєва: Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з гримерки

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила виходом у світ в незвичайному платті "з підсвічуванням".

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