Ніжна і чуттєва: Лілія Ребрик заворожила атмосферними кадрами з гримерки

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка показала, як готується до виходу на театральну сцену

Яскрава і позитивна ведуча передачі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик в кожному ефірі з'являється в новому стильному образі, захоплюючи своєю елегантністю і красою. Крім того, вона ще й вражає своєю спортивною формою - так, в одному з останніх прямих ефірів Ліля сіла на шпагат! А ще артистка грає в театрі і їздить з гастролями по Україні. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася серією атмосферних чорно-білих фото, зроблених за лаштунками.

На знімках Лілія в мереживний майці і шортиках відображена в гримерці - актриса робить собі макіяж і підправляє зачіску біля дзеркала. Її волосся завите красивими кучериками. Особливої перчинки образу додають колготки в сіточку на ногах знаменитості.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На крайньому фото вона позує в чуттєвій позі, відкинувшись назад і демонструючи свої стрункі ніжки у всій красі.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Атмосферні фото з-за лаштунків театру..." - прокоментувала публікацію Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Захоплені шанувальники засипали артистку компліментами і зізналися, що навіть не одразу впізнали її.

Це оооооочень красиво!!!! Я не впізнала одразу!!!

Дуже гарні фото. на що крутили волосся???

Дуже чуттєве фото, Лілія!

щось магічне є в чорно-білих фото! Дуже красиво!

Ой Ліля, Ліля! Красива!

Красуня

З кучерями Ві така.... інша...

Яка ви красуня!

Богиня

Боже, скільки жіночої харизма, любові,сексуальності, як приємно на Вас дивитись.

Прямо на себе не схожа, але дуже красива на фото

Лілія, Ви чарівні, дивлячись на Вас є до чого прагнути

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила виходом у світ в незвичайному платті "з підсвічуванням".