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"Не та фіалка": вчені знайшли помилку в кліпі групи KAZKA

Lite » Приколи 23.11.2018 - 16:01

Відео: YouTube/KAZKA

Вчені НАН України розповіли, що квітка, який фігурує в кліпі групи KAZKA "Плакала", насправді не фіалка. Про це вони повідомили на сторінці НАН України у соціальній мережі Facebook.

Фахівці привітали групу KAZKA з шаленим успіхом треку "Плакала" і відзначили, що найбільше їх зацікавила квітка, який фігурував у відеоролику. Вони стверджують, що уважно переглянули відео і прийшли до висновку, що у дівчат в руках зовсім інша квітка.

&quot;Не та фіалка&quot;: вчені знайшли помилку в кліпі групи KAZKAСкріншот фото (facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv)

"Уважний перегляд відео переконав нас, що на екрани потрапила трошки не та фіалка. Зіркою кліпу стала Сенполія, вона ж узамбарська фіалка, яка навіть не належить до сімейства фіалкових. Вона є з сімейства Геснерієвих, види яких не ростуть в дикій природі України", - написали вчені.

Вони пояснили, що Сенполія росте в гірських районах східної Африки, на березі водоспадів в Танзанії і Кенії. Це рослина була відкрита в 1892 році військовим комендантом Вальтером фон Сен-Полем. Він зібрав насіння цієї рослини і відправив своєму другові ботаніку, який їх виростив назвав в честь Сен-Поля Сенполієй.

&quot;Не та фіалка&quot;: вчені знайшли помилку в кліпі групи KAZKA&quot;Не та фіалка&quot;: вчені знайшли помилку в кліпі групи KAZKA

Скріншот поста (facebook.com/NationalMuseumofNaturalHistoryKyiv)

До речі, раніше ми писали про те, що з'явилася незвичайна версія хіта KAZKA.

А також розповідали про те, що творці пісні "Плакала" розповіли, в чому секрет головного хіта групи KAZKA.

Відео: РБК-Україна

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