"Это уже Высоцкий какой-то получается...": соцсеть всполошил новый "политический" стих Шнурова

Фото: коллаж РБК-Украина

В комментариях подписчики артиста активно откликнулись на злободневную тему

Эпатажный российский певец, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на скандальное заявление президента РФ Владимира Путина относительно возможности применения превентивного ядерного удара. Артист в своем Instagram опубликовал стих на эту тему.

В нем говорится о том, что Кремлю давно безразлична судьба российских граждан.

Ниже приводится стих Шнура:

"Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти с*ки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадем как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплет?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали нах*й,

Если кто не замечал".

Скрин: instagram.com/shnurovs

В комментариях подписчики артиста активно откликнулись на злободневную тему и сравнивают Шнурова с знаменитым Владимиром Высоцким:

"Точнее и не скажешь!";

"Это уже Высоцкий какой-то получается...";

"Сергей, это зеркало общества!";

"Каждое слово как всегда - в точку"...

Скрин: instagram.com/shnurovs

Как сообщалось ранее, в сети активно обсуждают решение синода РПЦ, к ним присоединился и Сергей Шнуров, основатель скандально известной музыкальной группы "Ленинград". Он написал стих на тему религиозной войны и того, как РПЦ реагирует на предоставление Украинской православной церкви автокефалии.

Также мы писали о том, что лидера скандальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова избили. Артист опубликовал фото в соцсети и в ироничной стихотворной форме объяснил происхождение синяка под глазом.

Чуть позже эпатажный российский певец Сергей Шнуров дал жесткий отпор хейтерам, которые интересуются его личной жизнью.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина