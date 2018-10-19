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"Це вже Висоцький якийсь виходить...": соцмережу розбурхав новий "політичний" вірш Шнурова

Lite » Приколи 19.10.2018 - 22:57
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

В коментарях підписники артиста активно відгукнулися на злободенну тему

Епатажний російський співак, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на скандальну заяву президента РФ Володимира Путіна щодо можливості застосування превентивного ядерного удару. Артист у своєму Instagram опублікував вірш на цю тему.

У ньому йдеться про те, що Кремлю давно байдужа доля російських громадян.

Нижче наводиться вірш Шнура (мовою оригіналу):

"Здесь и так сплошные муки, 

Хоть сегодня умирай. 

Пусть подохнут эти с*ки, 

Ну, а мы, конечно, в рай, 

Попадем как по путевке, 

Так наш главный обещал. 

Мыльте, граждане, веревки, 

Тихо и не вереща! 

Всеедино, всенародно! 

Что нам райский переплет? 

Мы пойдем куда угодно, 

Если Родина пошлет. 

Хоть к Аллаху, хоть на плаху, 

Хоть к началу всех начал. 

Нас давно послали нах*й, 

Если кто не замечал".

&quot;Це вже Висоцький якийсь виходить...&quot;: соцмережу розбурхав новий &quot;політичний&quot; вірш Шнурова

&quot;Це вже Висоцький якийсь виходить...&quot;: соцмережу розбурхав новий &quot;політичний&quot; вірш ШнуроваСкрін: instagram.com/shnurovs

В коментарях підписники артиста активно відгукнулися на злободенну тему і порівнюють Шнурова із знаменитим Володимиром Висоцьким:

"Точніше і не скажеш!";

"Це вже Висоцький якийсь виходить...";

"Сергій, це дзеркало суспільства!";

"Кожне слово як завжди - в точку"...

&quot;Це вже Висоцький якийсь виходить...&quot;: соцмережу розбурхав новий &quot;політичний&quot; вірш Шнурова&quot;Це вже Висоцький якийсь виходить...&quot;: соцмережу розбурхав новий &quot;політичний&quot; вірш Шнурова

Скрін: instagram.com/shnurovs

Як повідомлялося раніше, у мережі активно обговорюють рішення синоду РПЦ, до них приєднався і Сергій Шнуров, засновник скандально відомої музичної групи "Ленінград". Він написав вірш на тему релігійної війни і того, як РПЦ реагує на надання Українській православній церкві автокефалії.

Також ми писали про те, що лідера скандальної групи "Ленінград" Сергія Шнурова побили. Артист опублікував фото в соцмережі і в іронічній віршованій формі пояснив походження синця під оком.

Трохи пізніше епатажний російський співак Сергій Шнуров дав жорстку відсіч хейтерам, які цікавляться його особистим життям.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Сергей Шнуров Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
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