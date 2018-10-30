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"Вагітний" Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

Lite » Приколи 30.10.2018 - 13:23

Відео: YouTube/ПЕДАН МОЖЕТ

Олександр Педан повеселив своїх підписников, спародировав найпопулярніші публікації Instagram: це і вагітна Бейонсе, і Кайлі Дженнер з дипломом, і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду.

В образі вагітної дівчини він зробив пародію на Бейонсе, фото якої було найпопулярнішим за всю історію Instagram і налічувало 11,2 млн лайків. Оголений Педан в нижній білизні, накритий тюллю на тлі яскравих кольорів з "вагітним" животиком. Ось що з цього вийшло.

&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і РоналдуФото: instagram.com/pedanos&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

Фото: instagram.com/beyonce

Наступним перевтіленням стала Кайлі Дженнер, отримала диплом. Педан надів перуку, мантію, академічну шапочку і роздрукував собі "диплом". У такому образі його власний айфон не дізнався.

&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

Фото: instagram.com/pedanos&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

Фото: instagram.com/kyliejenner

Третім чином став візит Роналду до дружини в пологовий будинок при народженні четвертої дитини. Пародист шукав по лікарні дівчину, максимально схожу на дружину Роналдо. Таким же чином він знайшов і "сина". Хлопці знайшли палату, халатики і шапочки, змайстрували дитини з ганчірок і зробили фото.

&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

Фото: instagram.com/pedanos&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

&quot;Вагітний&quot; Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду

Фото: instagram.com/cristiano

Раніше американський реп-виконавець 50 cent познущався над "конкурентом". Він придбав 200 квитків на коцерт свого колеги, щоб місця в передньому ряду залишалися порожніми.

Додамо, що Світлана Вольнова шокувала чином на Хеллоуїн. Вона взяла приклад з топ-моделі Хайді Клум.

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Новини України Олександр Педан
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