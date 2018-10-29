Американский рэпер 50 Cent оригинально поиздевался на "конкурентом"

Фото: коллаж РБК-Украина

Позже артисты продолжили свой "баттл" в соцсетях

Известный американский рэп-исполнитель Кертис Джексон (50 Cent) приобрел 200 билетов на концерт своего коллеги Ja Rule, чтобы поиздеваться над "конкурентом". О своем троллинге артист написал в своем Instagram.

Это было сделано для того, чтобы чтобы места в переднем ряду оставались пустыми во время шоу. Только этим подколы не закончились...

Скрин: instagram.com/50cent

Затем 50 Cent опубликовал в соцсети видео, на котором кадры настоящего концерта Ja Rule совместили с кадрами совершенно пустого зала.

Видео: instagram.com/50cent

На и Ja Rule не остался без "ответа" - рэпер отфотошопил 50 Cent, украсив его помадой и румянами, после чего опубликовал в своей соцсети.

Скрин: instagram.com/ruleyorkcity

Ранее сообщалось, что знаменитого российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) избили в одном из московских ночных клубов.

Напомниим, недавно известный рэпер из Канады по имени Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок клипа на свою композицию произошел смертельный инцидент. Парень разбился, упав с крыла самолета.

Также мы писали, что министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что рэп в будущем может стать частью русской культуры за счет ее исключительной "восприимчивости ко всему чужому".

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Видео: РБК-Украина