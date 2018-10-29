ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Американский рэпер 50 Cent оригинально поиздевался на "конкурентом"

Lite » Приколы 29.10.2018 - 22:49
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Позже артисты продолжили свой "баттл" в соцсетях

Известный американский рэп-исполнитель Кертис Джексон (50 Cent) приобрел 200 билетов на концерт своего коллеги Ja Rule, чтобы поиздеваться над "конкурентом". О своем троллинге артист написал в своем Instagram.

Это было сделано для того, чтобы чтобы места в переднем ряду оставались пустыми во время шоу. Только этим подколы не закончились...

Американский рэпер 50 Cent оригинально поиздевался на &quot;конкурентом&quot;

Скрин: instagram.com/50cent

Затем 50 Cent опубликовал в соцсети видео, на котором кадры настоящего концерта Ja Rule совместили с кадрами совершенно пустого зала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 50 Cent (@50cent)

Видео: instagram.com/50cent

На и Ja Rule не остался без "ответа" - рэпер отфотошопил 50 Cent, украсив его помадой и румянами, после чего опубликовал в своей соцсети.

Американский рэпер 50 Cent оригинально поиздевался на &quot;конкурентом&quot;

Скрин: instagram.com/ruleyorkcity

Ранее сообщалось, что знаменитого российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) избили в одном из московских ночных клубов.

Напомниим, недавно известный рэпер из Канады по имени Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок клипа на свою композицию произошел смертельный инцидент. Парень разбился, упав с крыла самолета.

Также мы писали, что министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что рэп в будущем может стать частью русской культуры за счет ее исключительной "восприимчивости ко всему чужому". 

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины рэперконцерт
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь