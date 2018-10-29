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Американський репер 50 Cent оригінально познущався на "конкурентом"

Lite » Приколи 29.10.2018 - 22:49
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Згодом артисти продовжили свій "баттл" у соцмережах

Відомий американський реп-виконавець Кертіс Джексон (50 Cent) придбав 200 квитків на концерт свого колеги Ja Rule, аби познущатися над "конкурентом". Про свій тролінг артист написав у своєму Instagram.

Це було зроблено для того, щоб місця в передньому ряду залишалися порожніми під час шоу. Тільки цим підколи не закінчилися...

Американський репер 50 Cent оригінально познущався на &quot;конкурентом&quot;Скрін: instagram.com/50cent

Потім 50 Cent опублікував в соцмережі відео, на якому кадри справжнього концерту Ja Rule поєднали з кадрами повністю порожнього залу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від 50 Cent (@50cent)

Відео: instagram.com/50cent

і Ja Rule не залишився без "відповіді" - репер відфотошопів 50 Cent, прикрасивши його помадою і рум'янами, після чого опублікував у своїй соцмережі.

Американський репер 50 Cent оригінально познущався на &quot;конкурентом&quot;Скрін: instagram.com/ruleyorkcity

Раніше повідомлялося, що знаменитого російського репера Гуфа (Олексій Долматов) побили в одному з московських нічних клубів.

Напомниим, нещодавно відомий репер з Канади на ім'я Джон Мак-Мюррей загинув під час зйомок кліпу на свою композицію стався смертельний інцидент. Хлопець розбився, впавши з крила літака.

Також ми писали, що міністр культури Російської Федерації Володимир Мединський заявив, що реп в майбутньому може стати частиною російської культури за рахунок її виключній "сприйнятливості до всього чужого".

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Відео: РБК-Україна

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