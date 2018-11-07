Алкогольний конфуз: принца Вільяма розіграли на військовому параді (відео)

Відео: конфуз з принцом Вільямом на військовому параді (youtube.com/The Sun)

Днями принц Вільям став учасником алкогольного конфузу. Представник Букінгемського палацу брав участь в офіційнiй події – параді, присвяченому пам'яті загиблих моряків-підводників. Про це розповіло видання People.

Скріншот відео (youtube.com/The Sun)

Як повідомляється в джерелі, принц представляв Британську королівську сім'ю на "Submariners' Remembrance Service and Parade". На військовому заході нащадок королеви Єлизавети II з'явився перед публікою в строгому костюмі і класичному пальто, а його образ доповнив червоний мак - символ загиблих воїнів. Вільям підійшов до своїх обов'язків дуже серйозно і сумлінно виконав свою роль на параді, однак, без курйозу все-таки не обійшлося.



За традицією, всі учасники військово-морського заходи повинні повинні були надпити по ковтку рома з фляг і звичайно ж, навіть не дивлячись на свій статус, відмовитися від алкоголю принц Вільям не зміг. Коли Вільям пригубив напій, то його чекав "сюрприз". Проковтуючи рідину, він зрозумів, що це зовсім не ром, а "єгер-бомба" – коктейль з лікером "Єгермейстер" і енергетиком.



Скріншот відео (youtube.com/The Sun)

"Уявіть моє здивування: думав, що там ром і не очікував "єгер-бомби". Я ж міг сп'яніти, але лише обпалила собі горло", – не без усмішки зазначив принц.

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Відео: РБК-Україна