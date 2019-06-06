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У золотому сяйві: Наталія Водянова вирушила в Монако в сліпучому платті Burberry

Lite » Мода 06.06.2019 - 18:29
У золотому сяйві: Наталія Водянова вирушила в Монако в сліпучому платті Burberry
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

37-річна супермодель вирушила в Монако

Наталя Водянова – одна з найактивніших світських персон сучасності. Вона регулярно радує шанувальників модними проектами, відвідує найбільш значущі заходи, влаштовує благодійні акції. А ще філантроп і мати 5-х дітей не втомлюється надихати неймовірно стильними образами. Так, днями вона полетіла в Монако на всесвітній форум підприємців і відразу ж сповістила фоловерів яскравим постом.

У золотому сяйві: Наталія Водянова вирушила в Монако в сліпучому платті BurberryУ золотому сяйві: Наталія Водянова вирушила в Монако в сліпучому платті BurberryНаталя Водянова в Монако (фото: instagram.com/natasupernova)

Знаменита красуня для світського виходу вибрала золотисту сукню Burberry. До речі, обличчям цього британського бренду вона є вже давно. До того ж Рікардо Тіші – її давній друг. Доповнили образ золотисті туфлі з білими шкарпетками і ремінцями, а також сонцезахисні окуляри. "Монако, ось і ми готуємося до відкриття прийому Світового підприємця року", – коротко підписала вона пост. Вбрання, щедро прикрашене пайєтками і трояндами з тканини, викликав бурю емоцій у передплатників зірки.

  • Невимовна краса)
  • Золото 80-х! Чарівно
  • Золота леді в золоті
  • Класне плаття, шикарна жінка, не падайте духом, Наташа
  • Наталі, ти ідеальна як ніколи
  • Золото померкло на тлі Наталі. Сукня реально менш привабливо, ніж володар. Люблю Наталі
  • Ось це плаття! І Ваш стиль, вміння носити речі, кожен день захоплююся!
  • Плаття кльове
  • Я хочу таке плаття
  • Як завжди прекрасна

У золотому сяйві: Наталія Водянова вирушила в Монако в сліпучому платті BurberryНаталя Водянова на марафоні (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, своїми виходами і вузькими нарядами Наталя ще раз довела, що чутки про вагітність – всього лише чутки. Так, на пробіжку свого фонду "Оголені серця" "Зелений марафон", яка відбулася в минулі вихідні, вона одягла облягаючі легінси і которкий топ, відкриває живіт. Струнка фігура і фізичне навантаження, яку навряд чи б вона собі дозволила, якби була у положенні, розставили все по місцях.

У золотому сяйві: Наталія Водянова вирушила в Монако в сліпучому платті BurberryСупермодель зі своїм чоловіком Антуаном Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, розмови в мережі про можливе поповнення в знаменитій родині з'явилися під час поїздки Наталії та Антуана в Нью-Йорк. Тоді супермодель приміряла светр оверсайз, який і викликав підозри. Потім вона ще кілька разів з'являлася в нарядах з кругленьким животиком. Але завжди жартувала, що всього лише поїла. Що ж, мабуть, це була правда.

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