Золото и бахрома: Анна Седокова похвасталась эффектным весенним "луком"

Фаны по достоинству оценили стильную куртку певицы
Анна Седокова регулярно балует своих поклонников новыми фото в Instagram - певица делится новостями, а также демонстрирует свою аппетитную фигуру на порой весьма откровенных кадрах. Однако на этот раз артистка похвасталась эффектным и стильным весенним образом.
На снимке Анна запечатлена на улице в лучах солнечного света. Для прогулки исполнительница выбрала голубые джинсы и модную курточку золотистого цвета, украшенную снизу длинной бахромой. Завершают "лук" солнцезащитные очки и красная помада.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
В подписи к публикации Седокова пожаловалась на сложности ремонта - вероятно, она делает его в своей новой московской квартире, покупкой которой хвасталась не так давно.
"Сейчас еще мы в начале, но планировку уже почти завершили. Теперь выбираем кухню, мебель. Делаем дизайн окончательный. Нужны ваши Советы!" - написала певица.
Многим подписчикам понравилась необычная и эффектная курточка Анны и ее образ в целом.
Напомним, ранее Анна Седокова шокировала фанов переменами во внешности. К счастью, это оказалась лишь первоапрельская шутка.
Мы также писали, что Анна Седокова вызвала восторг нарядом с леопардовым принтом.