Золото и бахрома: Анна Седокова похвасталась эффектным весенним "луком"

Анна Седокова регулярно балует своих поклонников новыми фото в Instagram - певица делится новостями, а также демонстрирует свою аппетитную фигуру на порой весьма откровенных кадрах. Однако на этот раз артистка похвасталась эффектным и стильным весенним образом.

На снимке Анна запечатлена на улице в лучах солнечного света. Для прогулки исполнительница выбрала голубые джинсы и модную курточку золотистого цвета, украшенную снизу длинной бахромой. Завершают "лук" солнцезащитные очки и красная помада.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

В подписи к публикации Седокова пожаловалась на сложности ремонта - вероятно, она делает его в своей новой московской квартире, покупкой которой хвасталась не так давно.

"Сейчас еще мы в начале, но планировку уже почти завершили. Теперь выбираем кухню, мебель. Делаем дизайн окончательный. Нужны ваши Советы!" - написала певица.

Многим подписчикам понравилась необычная и эффектная курточка Анны и ее образ в целом.

"Как всегда шикарна!)"

"Веселенькая куртка"

"Моя красивая"

"Красотка! хорошего дня)"

"Куртка огонь"

"Анна, успехов Вам в ремонте"

"Анна-стиляга"

"Я не о ремонте, но не могу не написать. Классная куртка"

Напомним, ранее Анна Седокова шокировала фанов переменами во внешности. К счастью, это оказалась лишь первоапрельская шутка.

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