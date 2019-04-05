Золото і бахрома: Анна Сєдокова похизувалася ефектним весняним "луком"

Фани оцінили стильну куртку співачки
Ганна Седокова регулярно радує своїх шанувальників новими фото в Instagram - співачка ділиться новинами, а також демонструє свою апетитну фігуру на часом досить відвертих кадрах. Однак цього разу артистка похвалилася ефектним і стильним весняним образом.
На знімку Анна зображена на вулиці в променях сонячного світла. Для прогулянки виконавиця вибрала блакитні джинси і модну курточку золотистого кольору, прикрашену знизу довгою бахромою. Завершують "лук" сонцезахисні окуляри і червона помада.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
У підписі до публікації Сєдокова поскаржилася на складності ремонту - ймовірно, вона робить його в своїй новій московській квартирі, купівлею якої хвалилася не так давно.
"Зараз ми ще на початку, але планування вже майже завершили. Тепер вибираємо кухню, меблі. Робимо остаточний дизайн. Потрібні ваші Поради!" - написала співачка.
Багатьом підписникам сподобалася незвичайна і ефектна курточка Анни і її образ в цілому.
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала фанів змінами у зовнішності. На щастя, це виявився лише першоквітневий жарт.
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