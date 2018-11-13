ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Знаменита модель вразила супер-відвертим купальником

Lite » Стиль і мода 13.11.2018 - 11:28
Знаменита модель вразила супер-відвертим купальником
Фото: Емілі Ратковски (instagram.com/emrata)

Емілі справила фурор на пляжах Сіднея

Знаменита американська модель Емілі Ратаковски справила справжній фурор в мережі і на пляжах Сіднея, що в Австралії. 27-річна красуня з'явилася на березі в супер-відвертому купальнику чорного кольору, де і потрапила в об'єктиви фотографів.

Нагадаємо, рік тому Емілі запустила іменний бренд купальників Inamorataswim. З тих пір модель тільки в них і ходить. При цьому виглядають вони, як набір мотузочок і дуже маленьких шматочків тканини.

 

Фото: Емілі Ратковски (instagram.com/redcarpetmood)

Пізніше Емілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram пару фото, на яких позує в тому ж купальнику, але в червоному кольорі, а в сторіз показала ще і білий варіант пікантного бікіні.

Знаменита модель вразила супер-відвертим купальникомЗнаменита модель вразила супер-відвертим купальникомФото: Емілі Ратковски (instagram.com/emrata)

До Речі, незважаючи на ідеальну фігуру, в інтерв'ю Harper's Bazaar Емілі зробила щиросерде зізнання: вона не займається фітнесом і не сидить на дієтах. Їй по душі індійська або тайська кухня і побільше м'яса — і бажано насолоджуватися всім цим, не встаючи з ліжка.

Нагадаємо, знаменита 45-річна модель повністю оголилася.

До речі, пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайній фотосеті для Vogue.

Ми також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

Відео: РБК-Україна

Новини України пляжСиднейфигурамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся