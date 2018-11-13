Знаменита модель вразила супер-відвертим купальником

Фото: Емілі Ратковски (instagram.com/emrata)

Емілі справила фурор на пляжах Сіднея

Знаменита американська модель Емілі Ратаковски справила справжній фурор в мережі і на пляжах Сіднея, що в Австралії. 27-річна красуня з'явилася на березі в супер-відвертому купальнику чорного кольору, де і потрапила в об'єктиви фотографів.

Нагадаємо, рік тому Емілі запустила іменний бренд купальників Inamorataswim. З тих пір модель тільки в них і ходить. При цьому виглядають вони, як набір мотузочок і дуже маленьких шматочків тканини.

Фото: Емілі Ратковски (instagram.com/redcarpetmood)

Пізніше Емілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram пару фото, на яких позує в тому ж купальнику, але в червоному кольорі, а в сторіз показала ще і білий варіант пікантного бікіні.

Фото: Емілі Ратковски (instagram.com/emrata)

До Речі, незважаючи на ідеальну фігуру, в інтерв'ю Harper's Bazaar Емілі зробила щиросерде зізнання: вона не займається фітнесом і не сидить на дієтах. Їй по душі індійська або тайська кухня і побільше м'яса — і бажано насолоджуватися всім цим, не встаючи з ліжка.

Нагадаємо, знаменита 45-річна модель повністю оголилася.

До речі, пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайній фотосеті для Vogue.

Ми також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

Відео: РБК-Україна