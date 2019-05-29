Мы знаем, что носить этим летом: топ-5 образов Синди Кроуфорд в стиле кэжуал

Синди Кроуфорд в свои 53 года выглядит не хуже более молодых коллег. Да и в умении подобрать актуальный наряд ей не откажешь. Так, легендарная модель, которая в 90-е покорила своей уникальной красотой весь мир, регулярно выкладывает на своей странице в Instagram стильные ансамбли.

Синди Кроуфорд продолжает покорять мир неувядающей красотой и чувством стиля (фото: instagram.com/cindycrawford)

И если для светских выходов с роскошными платьями она наверняка пользуется услугами стилистов, то в повседневной жизни предпочитает практичный кэжуал, и явно подбирает образы сама. Любуемся нарядами Синди и учимся так же ловко сочетать вещи.

1. Классические джинсы и светлая рубашка

Один из любимых образов Синди на любой случай (фото: instagram.com/cindycrawford)

Джинсы и рубашка – одно из излюбленных сочетаний Синди. Она часто экспериментирует с цветами верха, но брюки в основном выбирает классического синего оттенка. К такому наряду отлично подойдет любая обувь: от кроссовок до сабо. А еще к нему можно подобрать массу аксессуаров, включая ремень, подвески, серьги и разнообразного фасона сумочки. Что с удовольствием и делает Кроуфорд. На одном из последних фото, которым красавица поделилась с подписчиками, она выбрала стильный минимум: укороченные брюки и голубую рубашку. Хотя позирует она босиком, желая подчеркнуть "природность" фото, наверняка за кадром остались и стильные босоножки.

2. Ансамбль в бежевых тонах

Сочетание нескольких светлых оттенков – лучший выбор для жаркой поры (фото: instagram.com/cindycrawford)

Практично – не означает скучно. Доказательство тому – наряд Синди в золотистых тонах. Укороченные белые брюки и кремового оттенка шелковая блуза с высоким горлом и длинными рукавами словно созданы друг для друга. Они делают образ легким и торжественным одновременно. Идеально дополняют комплект утонченные туфли на низком ходу в тон блузе. В таком наряде не стыдно явиться на светское мероприятие, но и на обычной прогулке по городу он будет кстати.

3. Скинни и необычный свитшот

Фишка образа – "французскии" шик (фото: instagram.com/cindycrawford)

Добавьте к простому стритстайл-образу немного французского шарма и дерзкого настроения, и получится взрывоопасный коктейль. И он так к лицу Синди! Итак, главные составляющие стильного образа в духе самого романтичного города в мире: джинсы-скинни, свитшот с милым принтом, кроссовки и самое главное – небольшой берет. Допускаются также аксессуары и легкий естественный макияж.

4. Джинсы и пиджак

К такому наряду отлично подойдет также классическая обувь (фото: instagram.com/cindycrawford)

Еще один комплект, который можно назвать классикой кэжуала: темные джинсы, белая футболка и объемный пиджак. Обувь к такому можно подобрать в спортивном стиле. Синди, к примеру, отдала предпочтение светлым массивным кроссовкам в тон пиджаку. Идеальные аксессуары – солнцезащитные очки в необычной оправе, рюкзак и часы. В таком наряде изучать новые города – одно удовольствие, как делает супермодель. Но он также подойдет и для повседневных встреч и офиса.

5. Эффектный костюм

Наряд для вау-эффекта (фото: instagram.com/cindycrawford)

Когда нужно, чтобы было комфортно и стильно, но так хочется при этом выглядеть невероятно эффектно, поможет костюм яркого оттенка. К примеру, как у Синди – ягодного. Причем обратите внимание, главное правило такого лука: total. Модель подобрала не только брюки, пиджак, блузку, но и босоножки и сумочку сочного цвета. Последний штрих – черные очки cat eyes, крупное кольцо и безупречная укладка.