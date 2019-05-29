Ми знаємо, що носити цього літа: топ-5 образів Сінді Кроуфорд в стилі кежуал

Сінді Кроуфорд у свої 53 роки виглядає не гірше, ніж більшість молодих колег. В умінні підібрати актуальне вбрання їй також не відмовиш. Так, легендарна модель, яка в 90-е підкорила своєю унікальною красою весь світ, регулярно викладає на своїй сторінці в Instagram стильні ансамблі.

Сінді і сьогодні продовжує підкорювати світ красою та особливим стилем (фото: instagram.com/cindycrawford)

І якщо для світських виходів з розкішними сукнями вона напевно користується послугами стилістів, то в повсякденному житті віддає перевагу практичному кежуал, і явно підбирає образи сама. Милуємося нарядами Сінді і вчимося так само вправно поєднувати речі.

1. Класичні джинси і світла сорочка

Один з улюблених образів Сінді на будь-який випадок (фото: instagram.com/cindycrawford)

Джинси і сорочка – одне з улюблених поєднань Сінді. Вона часто експериментує з кольорами верху, але штани в основному вибирає класичного синього відтінку. До такого вбрання відмінно підійде будь-яке взуття: від кросівок до сабо. А ще до нього можна підібрати масу аксесуарів, включаючи ремінь, підвіски, сережки і різноманітного фасону сумочки. Що з задоволенням і робить Кроуфорд. На одному з останніх фото, яким красуня поділилася з фоловерами, вона вибрала стильний мінімум: укорочені брюки і блакитну сорочку. Хоча позує вона босоніж, бажаючи підкреслити "природність" фото, напевно за кадром залишилися і стильні босоніжки.

2. Ансамбль в бежевих тонах

Поєднання декількох світлих відтінків – кращий вибір для спекотної пори (фото: instagram.com/cindycrawford)

Практично – не означає нудно. Доказ тому – наряд Сінді в золотистих тонах. Укорочені білі брюки і кремового відтінку шовкова блуза з високим горлом і довгими рукавами ніби створені один для одного. Вони роблять образ легким і урочистим одночасно. Ідеально доповнюють комплект витончені туфлі на низькому ходу в тон блузі. У такому вбранні не соромно з'явитися на світський захід, але й на звичайній прогулянці по місту він буде до речі.

3. Скінні і незвичайний світшот

Фішка образу – "французскии" шик (фото: instagram.com/cindycrawford)

Додайте до простого стритстайл-образу трохи французького шарму та зухвалого настрою, і вийде вибухонебезпечний коктейль. І він так до лиця Сінді! Отже, головні складові стильного образу в дусі найромантичнішого міста у світі: джинси-скінні, світшот з милим принтом, кросівки і найголовніше – невеликий берет. Допускаються також аксесуари і легкий природний макіяж.

4. Джинси і піджак

До такого вбрання відмінно підійде також класичне взуття (фото: instagram.com/cindycrawford)

Ще один комплект, який можна назвати класикою кэжуала: темні джинси, біла футболка і об'ємний піджак. Взуття до такого можна підібрати в спортивному стилі. Сінді, приміром, віддала перевагу світлим масивним кросівкам у тон піджаку. Ідеальні аксесуари – сонцезахисні окуляри в незвичайній оправі, рюкзак і годинник. У такому вбранні вивчати нові міста – одне задоволення, як робить супермодель. Але він також підійде і для повсякденних зустрічей і офісу.

5. Ефектний костюм

Вбрання для вау-ефекту (фото: instagram.com/cindycrawford)

Коли потрібно, щоб було комфортно і стильно, але так хочеться при цьому виглядати неймовірно ефектно, допоможе костюм яскравого відтінку. Приміром, як у Сінді – ягідного. Причому зверніть увагу, головне правило такого лука: total. Модель підібрала не тільки штани, піджак, блузку, але і босоніжки і сумочку соковитого кольору. Останній штрих – чорні окуляри cat eyes, велике кільце і бездоганна укладка.