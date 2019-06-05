Женщина-вамп: Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой в красном костюме

54-летняя супермодель выступила с речью
Синди Кроуфорд любит удивлять роскошными выходами. Так, ее мини-блог – настоящая находка для тех, кто хочет регулярно получать порцию стильного вдохновения. На днях она еще раз продемонстрировала свой безупречный вкус. Для выступления на WWD Beauty Summit она пришла в необычном образе. Классический костюм ярко-красного оттенка – жакет с оборками на рукавах и укороченные брюки – идеально гармонировал с ее эффектной внешностью, превратив ее в женщину-вамп. К тому же он подчеркнул стройность супермодели и ее неувядающий внешний вид. Лук разбавили золотистые босоножки на высоком каблуке и маленький клатч. Укладка с легкой волной и яркий макияж – последний штрих.
"Синди Кроуфорд рассказывает о разнице между ее Instagram и ее дочери – Кайи Гербер, а также о том, почему Кайя не позволила ей стать ее фолловером", – заинтриговали на официальной странице WWD Beauty Summit.
Но поклонников взволновал даже больше роскошный внешний вид и наряд знаменитости. Пост, где Синди продемонстрировала свой наряд в полный рост, прислонившись к стене и глядя вдаль, собрал рекордное количество лайков и множество комментариев:
К слову, недавно 54-летняя супермодель отмечала важное событие – 21 год со дня, когда они поженились с Рэнди Гербером. В честь этой даты счастливые супруги поделились трогательными постами на своих страницах в Instagram. Архивные снимки из молодости супермодели и ее супруга буквально взорвали сеть.