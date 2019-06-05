Женщина-вамп: Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой в красном костюме

Синди Кроуфорд любит удивлять роскошными выходами. Так, ее мини-блог – настоящая находка для тех, кто хочет регулярно получать порцию стильного вдохновения. На днях она еще раз продемонстрировала свой безупречный вкус. Для выступления на WWD Beauty Summit она пришла в необычном образе. Классический костюм ярко-красного оттенка – жакет с оборками на рукавах и укороченные брюки – идеально гармонировал с ее эффектной внешностью, превратив ее в женщину-вамп. К тому же он подчеркнул стройность супермодели и ее неувядающий внешний вид. Лук разбавили золотистые босоножки на высоком каблуке и маленький клатч. Укладка с легкой волной и яркий макияж – последний штрих.

Синди Кроуфорд покорила сеть новым стильным выходом (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Синди Кроуфорд рассказывает о разнице между ее Instagram и ее дочери – Кайи Гербер, а также о том, почему Кайя не позволила ей стать ее фолловером", – заинтриговали на официальной странице WWD Beauty Summit.

Супермодель не устает удивлять стильными луками (фото:instagram.com/cindycrawford)

Но поклонников взволновал даже больше роскошный внешний вид и наряд знаменитости. Пост, где Синди продемонстрировала свой наряд в полный рост, прислонившись к стене и глядя вдаль, собрал рекордное количество лайков и множество комментариев:

Удивительная женщина

Идеальна

Как выделиться из толпы!

Прекрасный выход, Синди

Оглушающе!

Потрясающая

Просто супер!

Просто королева

Так прекрасна

Ну, ты, конечно, выглядишь замечательно, о, потому что ты это ты!..

Этот цвет просто замечательный

Вы удивительный человек и прекрасное вдохновение. Спасибо

Синди Кроуфорд и ее муж (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, недавно 54-летняя супермодель отмечала важное событие – 21 год со дня, когда они поженились с Рэнди Гербером. В честь этой даты счастливые супруги поделились трогательными постами на своих страницах в Instagram. Архивные снимки из молодости супермодели и ее супруга буквально взорвали сеть.