ru
ua

Женщина-вамп: Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой в красном костюме


54-летняя супермодель выступила с речью

Синди Кроуфорд любит удивлять роскошными выходами. Так, ее мини-блог – настоящая находка для тех, кто хочет регулярно получать порцию стильного вдохновения. На днях она еще раз продемонстрировала свой безупречный вкус. Для выступления на WWD Beauty Summit она пришла в необычном образе. Классический костюм ярко-красного оттенка – жакет с оборками на рукавах и укороченные брюки – идеально гармонировал с ее эффектной внешностью, превратив ее в женщину-вамп. К тому же он подчеркнул стройность супермодели и ее неувядающий внешний вид. Лук разбавили золотистые босоножки на высоком каблуке и маленький клатч. Укладка с легкой волной и яркий макияж – последний штрих.

Синди Кроуфорд покорила сеть новым стильным выходом (фото: instagram.com/cindycrawford) 

"Синди Кроуфорд рассказывает о разнице между ее Instagram и ее дочери – Кайи Гербер, а также о том, почему Кайя не позволила ей стать ее фолловером", – заинтриговали на официальной странице WWD Beauty Summit.

Супермодель не устает удивлять стильными луками (фото:instagram.com/cindycrawford) 

Но поклонников взволновал даже больше роскошный внешний вид и наряд знаменитости. Пост,  где Синди продемонстрировала свой наряд в полный рост, прислонившись к стене и глядя вдаль, собрал рекордное количество лайков и множество комментариев:  

  • Удивительная женщина
  • Идеальна
  • Как выделиться из толпы!
  • Прекрасный выход, Синди
  • Оглушающе!
  • Потрясающая
  • Просто супер!
  • Просто королева
  • Так прекрасна
  • Ну, ты, конечно, выглядишь замечательно, о, потому что ты это ты!..
  • Этот цвет просто замечательный
  • Вы удивительный человек и прекрасное вдохновение. Спасибо
    Синди Кроуфорд и ее муж (фото: instagram.com/cindycrawford) 

К слову, недавно 54-летняя супермодель отмечала важное событие – 21 год со дня, когда они поженились с Рэнди Гербером. В честь этой даты счастливые супруги поделились трогательными постами на своих страницах в Instagram. Архивные снимки из молодости супермодели и ее супруга буквально взорвали сеть.

"Хоть отдохнули?" Потап и Настя Каменских покинули Турцию по уважительной причине В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом
Читать все новости