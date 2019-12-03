Женщина-мечта: Ирина Шейк в соблазнительном наряде покорила красную дорожку The Fashion Awards

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель пришла поддержать Рикардо Тиши

Ирина Шейк вновь доказала, что она словно создана ходить по красным дорожкам. 2 декабря в Лондоне состоялось ежегодное мероприятие, призванное отметить лучших деятелей индустрии моды – церемония The Fashion Awards. Созданная совместно с Британским советом моды, премия награждает бренды и дизайнеров, которые за год достигли успехов. На ивенте в этом году засветились Рианна, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл и, конечно же, Ирина Шейк.

Ирина, как всегда, обворожительна (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель, как всегда, пришла поддержать своего друга и одного из любимых дизайнеров – Рикардо Тиши. Поэтому на вечере она блистала в наряде Burberry. Темно-серое платье в пол с длинными рукавами, высоким разрезом, шлейфом и глубоким декольте подчеркнуло совершенную фигуру Ирины и сделало образ женственным и необычным. На груди оно было украшено розами из ткани, а на спине – эффектным вырезом.

Дополнить его Шейк решила босоножками на устойчивом каблуке, а от украшений модель отказалась. Прическа также была лаконичной – волосы Ирина собрала в гладкую укладку, макияж сделала минимальный, в натуральных тонах.

Ирина на крксной дорожке (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина уже поделилась с подписчиками в своем микроблоге снимками с вечера, так что они с удовольствием высказали свое мнение о выборе Ирины. Фолловеры практически единогласно признали, что выглядела Шейк шикарно и стильно.

Напомним, Ирину и Рикардо связывает давняя дружба. Обе звезды обожают признаваться в любви друг другу с помощью соцсетей. Только за последнее время Ирина опубликовала три кадра с обожаемым дизайнером. К слову, играют они в бильярд, веселятся в ресторане или снимаются для какой-то новой рекламной кампании, Шейк всегда при этом одета в одежду от Тиши.