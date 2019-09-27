ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жінка-мрія: Єва Лонгорія захопила бездоганною фігурою в стильному вбранні від Balmain

Lite » Мода 27.09.2019 - 20:33
Жінка-мрія: Єва Лонгорія захопила бездоганною фігурою в стильному вбранні від Balmain
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

44-річна зірка відвідала показ Balmain

Єва Лонгорія – давня подруга Олів'є Рустена і його творчості – часто блищить на світських івентах в сукнях від відомого французького дизайнера. На показ нової колекції Balmain вона також одягла стильний костюм від цього будинку. Чорний шовковий комбінезон з глибоким декольте, поясом і об'ємними складками на стегнах вона поєднала з об'ємним піджаком з низкою великих гудзиків. Доповнили картину босоніжки на стійкому каблуці у вигляді емблеми бренду, а також сумочка-портфель цієї марки.

Жінка-мрія: Єва Лонгорія захопила бездоганною фігурою в стильному вбранні від BalmainЄва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Таке вбрання через складність крою може візуально додати пару кілограмів, а тому дозволити його собі могла тільки власниця модельної фігури. Потрібно відзначити, що Єва, яка останнім часом приємно дивує публіку своїм бездоганним тілом, виглядала в ньому просто відмінно. Окремої уваги також її зачіска і макіяж – до речі, на них у своїх сторіз зупинилася і сама актриса.

Під фото, яке опублікувала Лонгорія, зібралося безліч захоплених коментарів. Фолловери відзначили, що Єві неймовірно до лиця таке вбрання, а також що вона виглядає дуже молодо і свіжо.

Жінка-мрія: Єва Лонгорія захопила бездоганною фігурою в стильному вбранні від BalmainЄва повністю повернулася у форму (фото: instagram.com/evalongoria)

В Париж модель прилетіла разом зі своїм сином Сантьяго. На одному з кадрів вона позує з ним на тлі Ейфелової вежі. Щасливі мама і син насолоджуються прекрасним видом на вечірній Париж, а також солодощами. «Паризькі ночі з моїм чоловіком», – зворушливо підписала знімок Єва.

Жінка-мрія: Єва Лонгорія захопила бездоганною фігурою в стильному вбранні від BalmainЄва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва – справжня активістка і борець за права жінок. Нещодавно вона знялася для кампанії, мета якої – підтримати працюючих зіркових мам. Суть в тому, що навіть не червону килимову доріжку вона взяла з собою сина. Так що своїм вчинком Єва підтверджує поєднувати материнство з численними поїздками цілком можливо.

Чиста розкіш: Ірина Шейк блищить у чуттєвої зйомці для кампанії нижньої білизни Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезону
Новини України актрисамодельмода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся