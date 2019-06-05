С жареной курицей и в бикини: пышнотелая модель Эшли Грэм снялась для известного глянца

32-летняя модель поделилась забавным постом
Эшли Грэм, известная своей любовью к жарким кадрам, поделилась новой серией снимков. В этот раз она украсила обложку Harper's Bazaar UK. Девушка приняла массу ярких летних образов. Часть снимков создавалась на пляже, где Эшли продемонстрировала свои знаменитые формы в купальниках. А часть – в домашней уютной обстановке, в том числе с чашкой чая и жареной курицей в руках. В целом главная цель фотосессии – продемонстрировать радость жизни, а также наступление лета.
Эшли Грэм в новой съемке (фото: instagram.com/ashleygraham)
"Эшли Грэм – это то, что происходит, когда мы отказываемся от всех наших идеалов красоты. В случае каких-либо сомнений, это позитивная и мощная вещь. Первопроходец, новатор, разрушитель, провокатор и, конечно, супермодель: она – женщина, которая хочет, чтобы ее услышали, а также увидели, девушка-плакатист для инклюзивности, которая надеется поднять других, даже когда ее собственная звезда взошла на самыую высокую точку небосклона", – охарактеризовало ее известный глянец.
Новое достижение модели – новая обложка (фото: instagram.com/ashleygraham)
Сама Эшли поделилась на своей странице несколькими фото и написала: "Непростительная еда – жареная курица, и бикини. Спасибо невероятной команде за эту съемку".
Эшли Грэм обожает"жаркие" кадры (фото: instagram.com/ashleygraham)
Сама Грэм, которая уже успела привлечь к модной индустрии и свою сестру, рассказала в интервью: "…Я так горжусь, что молодые девушки, наконец, смотрят в зеркало и говорят: «Я люблю тебя».