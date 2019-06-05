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С жареной курицей и в бикини: пышнотелая модель Эшли Грэм снялась для известного глянца

Lite » Мода 05.06.2019 - 19:29
С жареной курицей и в бикини: пышнотелая модель Эшли Грэм снялась для известного глянца
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham) 

32-летняя модель поделилась забавным постом

Эшли Грэм, известная своей любовью к жарким кадрам, поделилась новой серией снимков. В этот раз она украсила обложку Harper's Bazaar UK. Девушка приняла массу ярких летних образов. Часть снимков создавалась на пляже, где Эшли продемонстрировала свои знаменитые формы в купальниках. А часть – в домашней уютной обстановке, в том числе с чашкой чая и жареной курицей в руках. В целом главная цель фотосессии – продемонстрировать радость жизни, а также наступление лета.

С жареной курицей и в бикини: пышнотелая модель Эшли Грэм снялась для известного глянцаЭшли Грэм в новой съемке (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Эшли Грэм – это то, что происходит, когда мы отказываемся от всех наших идеалов красоты. В случае каких-либо сомнений, это позитивная и мощная вещь. Первопроходец, новатор, разрушитель, провокатор и, конечно, супермодель: она – женщина, которая хочет, чтобы ее услышали, а также увидели, девушка-плакатист для инклюзивности, которая надеется поднять других, даже когда ее собственная звезда взошла на самыую высокую точку небосклона", – охарактеризовало ее известный глянец.

С жареной курицей и в бикини: пышнотелая модель Эшли Грэм снялась для известного глянцаС жареной курицей и в бикини: пышнотелая модель Эшли Грэм снялась для известного глянцаНовое достижение модели – новая обложка (фото: instagram.com/ashleygraham) 

Сама Эшли поделилась на своей странице несколькими фото и написала: "Непростительная еда – жареная курица, и бикини. Спасибо невероятной команде за эту съемку".

  • Ваша естественная сияющая красота невероятна!
  • Такой великолепный снимок
  • Люблю все это так сильно
  • Я одержима этим снимком. Нужно получить копию этого номера!
  • Откуда эти купальники?
  • Где я могу купить это ситцевое бикини на первом снимке?
  • Я хочу это бикини! Вы мой любимый человек, и вы глоток свежего воздуха в этой отрасли! Я люблю тебя
  • Этот второй кадр! Ты солнце
  • Как ты выглядишь так хорошо, едя жареную курицу!! Но только ты!
  • Вы заставляете меня чувствовать себя лучше в своем теле, и теперь я больше уверена в себе, люблю вас

С жареной курицей и в бикини: пышнотелая модель Эшли Грэм снялась для известного глянцаЭшли Грэм обожает"жаркие" кадры (фото: instagram.com/ashleygraham) 

Сама Грэм, которая уже успела привлечь к модной индустрии и свою сестру, рассказала в интервью: "…Я так горжусь, что молодые девушки, наконец, смотрят в зеркало и говорят: «Я люблю тебя».

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