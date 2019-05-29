В бирюзовом бикини и в каплях воды: Эшли Грэм впечатлила новым горячим снимком в купальнике

31-летняя модель поделилась жарким снимком
Эшли Грэм, которая недавно вместе со своей младшей сестрой представила серию новых купальников, продолжает впечатлять подписчиков пышными формами и трогательными постами. Так, несколько часов назад девушка опубликовала фото в бирюзовом бикини, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы и жизнерадостный настрой. Она позирует, стоя по колени в прозрачной морской воде и держась одной рукой за скалу, а вокруг нее весело разлетаются брызги воды.
Новое фото Эшли Грэм взорвало сеть (фото: instagram.com/ashleygraham)
Такой по-летнему жаркий и атмосферный снимок она подписала: "Надеюсь, вам всем понравились долгие выходные! Я чувствую себя благодарной, что я была дома в окружении друзей и семьи. И за прекрасную погоду в первые выходные лета!.." Также Эшли поделилась ссылкой на новую серию купальников, которые и рекламирует.
Девушка обожает вдохновлять своих подписчиков (фото: instagram.com/ashleygraham)
Поклонники невероятно впечатлились таким фото и принялись бурно его обсуждать. Многие, как всегда, отметили, что пример Эшли их невероятно вдохновляет:
Эшли обожает спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)
Нужно отметить, что над своей формой Эшли регулярно трудится. пышнотелая красотка обожает фитнес-тренировки, а также занятия йогой. В своих сториз она часто делится целыми видеоуроками, где демонстрирует гибкость и выносливость. Поэтому все комплименты от поклонников абсолютно заслужены.