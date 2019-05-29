В бирюзовом бикини и в каплях воды: Эшли Грэм впечатлила новым горячим снимком в купальнике

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-летняя модель поделилась жарким снимком

Эшли Грэм, которая недавно вместе со своей младшей сестрой представила серию новых купальников, продолжает впечатлять подписчиков пышными формами и трогательными постами. Так, несколько часов назад девушка опубликовала фото в бирюзовом бикини, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы и жизнерадостный настрой. Она позирует, стоя по колени в прозрачной морской воде и держась одной рукой за скалу, а вокруг нее весело разлетаются брызги воды.

Новое фото Эшли Грэм взорвало сеть (фото: instagram.com/ashleygraham)

Такой по-летнему жаркий и атмосферный снимок она подписала: "Надеюсь, вам всем понравились долгие выходные! Я чувствую себя благодарной, что я была дома в окружении друзей и семьи. И за прекрасную погоду в первые выходные лета!.." Также Эшли поделилась ссылкой на новую серию купальников, которые и рекламирует.

Девушка обожает вдохновлять своих подписчиков (фото: instagram.com/ashleygraham)

Поклонники невероятно впечатлились таким фото и принялись бурно его обсуждать. Многие, как всегда, отметили, что пример Эшли их невероятно вдохновляет:

Эшли, из-за тебя я не сдамся!

Каждый раз, когда я вижу вашу фотографию, это побуждает меня не пропускать тренировки – вы так великолепны!

Как получается, что на одних и тех же фотографиях ты выглядишь действительно соблазнительной, а на других более стройной?? Я не понимаю

Вы так безумно красивы!!! Я хочу все из этой коллекции! Особенно, когда я вижу это на тебе!

Абсолютно великолепна

Ты королева!

Счастливая вода!

Как ты так уверенно себя чувствуешь? Также ты выглядишь потрясающе, как всегда!

Такая сладкая малышка

Королева красоты

Боже, как же это красиво!

Эшли обожает спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нужно отметить, что над своей формой Эшли регулярно трудится. пышнотелая красотка обожает фитнес-тренировки, а также занятия йогой. В своих сториз она часто делится целыми видеоуроками, где демонстрирует гибкость и выносливость. Поэтому все комплименты от поклонников абсолютно заслужены.