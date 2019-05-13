В крошечном бикини на пляже: Эшли Грэм засыпала сеть горячими снимками

Знаменитая модель отдыхает в Мексике
Эшли Грэм известна своей любовью к откровенным снимкам и не упускает случая блеснуть пышными формами. Так, на днях 31-летняя модель plus size отправилась в Мексику. Пляж, солнце и расслабленная атмосфера способствовали созданию новой серии сексуальных кадров. Девушка позирует в крошечном бикини жизнерадостной расцветки на фоне роскошной природы. В сториз она показала и свою маму, которая отправилась отдыхать вместе со знаменитой дочерью.
Эшли Грэм отдыхает в Мексике (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)
"Мексика, ты мне была нужна!", – написала Эшли. Поклонники тут же принялись бурно комментировать снимки популярной модели. К слову, многие отметили, что выглядит она просто сногсшибательно. Но также выразили беспокойство, что она потеряла в весе.
Девушка не стесняется демонстрировать свои формы в личном микроблоге (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)
К слову, красотка – настоящий пример для подражания миллионов женщин. Несмотря на то что ее фигура далека от стандартов, она не стесняется надевать мини и демонстрировать тело в белье и купальниках. Она регулярно выкладывает в сеть свои снимки в откровенных фотосессиях и просто селфи. К примеру, недавно весь мир обсуждал ее образ в золотистом платье, где отчетливо виден целлюлит. Но Эшли ничуть не смущают подобные разговоры, и она продолжает демонстрировать любовь к себе и полное принятие. Что ж, за это ее и обожает 8-миллионная армия фанатов.
Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)
Нужно отметить, что муж модели – видеооператор Джастин Эрвин, с которым они поженились еще в 2010 году, совершенно не против откровенных снимков. Периодически на странице девушки появляются и их общие фото в полуобнаженном виде, где они не стесняются выражать свои чувства.