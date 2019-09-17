Затмила всех: Катя Осадчая покорила образом на Мисс Украина 2019

Осадчая взяла интервью у Кухар и Потапа
Катя Осадчая наконец решила показать детали своего образа, в котором она посетила ежегодный конкурс Мисс Украина 2019. Напомним, что победительницей стала 24-летняя студентка КИМО Маргарита Паша. Конечно же, событие такого масштаба не могла пропустить Осадчая вместе с программой “Светская жизнь”. Телеведущая посетила конкурс, а также пообщалась с его звездными гостями. Церемония награждения собрала масштабную тусовку украинского шоу-бизнеса.
Для красной дорожки Мисс Украина 2019 Катя Осадчая надела вечернее платье в пол зеленого цвета, с отливом. Платье с глубоким декольте, а также пышной юбкой. Талию телеведущей подчеркивает тонкий серебряный пояс.
Конечно же, не обошлось без знаковой детали образа Осадчей - шляпки. Прическу телеведущей украшала маленькая зеленая шляпка с длинным пером.
Катя Осадчая с Кухар и Стояновым (фото: instagram.com/svitsketv)
Катя Осадчая и Франциско Гомес (фото: instagram.com/svitsketv)
Среди гостей церемонии, а также программы “Светская жизнь” были судьи проекта Танцы со звездами - Екатерина Кухар и Франциско Гомес. Кстати, Кухар пришла также со своим мужем, премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.
Напомним, что 15 сентября пара официально расписалась в Киеве. А вот пышную свадебную церемонию для них организовали в прямом эфире четвертого выпуска Танцы со звездами 2019.
Катя Осадчая и Потап (фото: instagram.com/svitsketv)
Поклонники программы также оставили свои комментарии:
Скриншот комментариев: instagram.com/svitsketv
Напомним, ранее Юрий Горбунов поразил сеть музыкальными талантами сына.